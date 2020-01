Dmitri Voronkov (à gauche) célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué le premier but de la Russie.

PHOTO PETR DAVID JOSEK, ASSOCIATED PRESS

(Ostrava, République tchèque) Dmitri Voronkov a enfilé deux buts en avantage numérique et la Russie a vaincu la Suisse 3-1 jeudi, devenant ainsi le premier pays à se qualifier pour les demi-finales du Championnat du monde de hockey junior.

Associated Press

Alexander Khovanov a aussi inscrit un but et récolté une mention d’assistance, tandis que le gardien Yaroslav Askarov a effectué 14 arrêts devant le filet de la Russie. Cette dernière a d’ailleurs dominé la Suisse 36-15 au chapitre des tirs au but à l’aréna Werk de Trinec.

Gaétan Jobin fut le seul à trouver le fond du filet pour la Suisse.

La Russie, qui avait aussi défait la Suisse lors du match pour la médaille de bronze l’an dernier, a gagné son dernier titre en 2011.