Même quand on ne pense plus à lui, il n’est jamais vraiment loin. Dale Weise a été rappelé par le Canadien de Montréal ce mercredi 1er janvier, a annoncé l’équipe en début de soirée.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Ce rappel des mineures laisse présager que la blessure subie par Brendan Gallagher mardi soir en Caroline forcera le petit ailier droit à déclarer forfait en vue du match de jeudi contre le Lightning de Tampa Bay.

Au moment où il tombait sur la glace après un plaquage de Jordan Staal, Gallagher a reçu en pleine tête un violent coup de genou de son coéquipier Ben Chiarot qui passait par là au même moment. Il n’est pas revenu au jeu par la suite et le club a fait savoir qu’il avait été victime d’une blessure au « haut du corps ». Aucune mise à jour additionnelle n’a été émise depuis sur son état de santé.

Weise et déjà le septième patineur rappelé du Rocket de Laval cette saison, après Charles Hudon, Matthew Peca, Lukas Vejdemo, Riley Barber, Gustav Olofsson et Otto Leskinen, et le neuvième joueur au total si l’on compte les gardiens Cayden Primeau et Charlie Lindgren.

C’est à Montréal que le sympathique attaquant de 31 ans a connu les meilleurs moments offensifs de sa carrière. Il y a disputé 152 matchs de 2014 à 2016, inscrivant 59 points. Ses succès en séries éliminatoires en avaient aussi fait l’un des favoris de la foule.

Le Manitobain n’a plus jamais retrouvé sa superbe après son départ de Montréal, lui qui est désormais étiqueté comme un joueur de la Ligue américaine. Lorsque le Canadien l’a rapatrié par le truchement d’une transaction avec les Flyers la saison dernière, il avait été cédé sur-le-champ au Rocket. Il a néanmoins été rappelé le temps de neuf matchs en février et en mars, n’obtenant aucun point.

Si le Canadien l’envoie dans l’action au cours des prochains jours, il s’agira de ses premiers coups de patin dans la LNH cette saison. À Laval, il a obtenu sept points en 27 rencontres au cours de la présente campagne.