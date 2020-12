(Columbus) Les Blue Jackets de Columbus ont accordé une prolongation de contrat au joueur de centre Pierre-Luc Dubois, ont annoncé les dirigeants de l’équipe par voie de communiqué jeudi.

La Presse Canadienne

L’entente viendra à échéance à l’issue de la saison 2021-2022 et rapportera au Québécois une somme globale de 10 millions US, dont 6,65 millions US lors de la deuxième année du contrat.

L’athlète originaire de Sainte-Agathe-des-Monts a récolté 18 buts et 49 points et 49 minutes de punitions en 70 rencontres la saison dernière. Il a ajouté quatre buts et six mentions d’aide pour un total de dix points en autant de matchs lors des dernières séries éliminatoires. Il a mené son équipe dans chacune de ces catégories.

Âgé de 22 ans, Dubois a amassé 158 points, dont 65 buts, et affiché un ratio défensif de plus-22 en 234 matchs avec les Blue Jackets depuis son entrée dans la LNH en 2017-2018.

Il a connu deux saisons de 20 buts et de 30 mentions d’aide et est devenu le plus jeune joueur dans l’histoire de l’équipe à atteindre le plateau des 100 points, réalisant l’exploit en 143 parties. Nikolai Zherdev avait réussi le tour de force en 156 rencontres.

Réclamé au troisième rang du repêchage de 2016, Dubois n’a jamais raté un match pendant ses trois premières campagnes dans la ligue.

« Pierre-Luc est un jeune joueur talentueux au grand potentiel, et nous sommes anxieux de le voir poursuivre sa croissance et son développement, et d’être les témoins de ses importantes contributions à notre équipe », a déclaré le directeur général Jarmo Kekalainen.

« Je suis excité d’avoir signé ce contrat et de pouvoir retourner sur la glace pour de nouveau jouer au hockey, surtout avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment », a déclaré Dubois.

« Je suis très chanceux et j’ai hâte d’être réuni avec mes coéquipiers au camp d’entraînement et pour le début d’une nouvelle saison. »

Dubois a réalisé des sommets personnels en 2018-2019 avec des récoltes de 27 buts et 34 aides pour un total de 61 points en 82 matchs.

Il a établi des records d’équipes pour une recrue aux chapitres des buts, des points et des matchs joués avec un dossier de 20 buts, 28 aides et 48 points en 82 parties en 2017-2018.

En 164 matchs dans la LHJMQ, avec les Screaming Eagles du Cap-Breton et l’Armada de Blanville-Boisbriand, entre 2014 et 2017, Dubois a récolté 199 points, dont 73 buts, et affiché un ratio défensif de plus-61.