(Edmonton) Les États-Unis ont blanchi un deuxième adversaire de suite au Championnat mondial de hockey junior, battant la République tchèque 7-0, mardi.

La Presse Canadienne

Les Américains avaient écrasé l’Autriche 11-0 à leur sortie précédente. Ils présentent une fiche de 2-0-0-1.

Les Tchèques, qui ont surpris la Russie 2-0 dimanche, affichent un dossier de 1-0-0-2.

Le gardien Spencer Knight a réalisé 22 arrêts, mardi.

Bobby Brink et Trevor Zegras marqué deux buts chacun pour les Américains, tandis qu’Arthur Kaliyev, Cole Caufield et Matthew Boldy ont aussi touché la cible. Zegras et Cam York ont été crédités de trois aides chacun.

Plus tard mardi, le Canada avait rendez-vous avec la Suisse, tandis que la Russie devait croiser le fer avec l’Autriche.