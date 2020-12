Les joueurs suédois Emil Andrae (4) et Hugo Alnefelt (30)

(Edmonton) Noel Gunler a touché la cible à deux reprises et la Suède a facilement blanchi l’Autriche 4-0, lundi soir, lors de la quatrième journée d’activités du Championnat mondial de hockey junior.

La Presse Canadienne

Gunler, un choix de deuxième ronde des Hurricanes de la Caroline lors du dernier repêchage de la LNH, a inscrit ses deuxième et troisième buts du tournoi.

Theodor Niederbach et Lucas Raymond ont aussi enfilé l’aiguille pour la Suède (2-0), qui a dominé ses adversaires 65-6 au chapitre des tirs. Simon Holmstrom s’est fait complice de deux buts des siens.

Pour un deuxième match de suite, Hugo Alnefelt a obtenu le départ pour les Suédois. Il a été parfait devant six lancers et il a enregistré un deuxième blanchissage en carrière au Mondial junior.

La Suède a marqué deux buts en avantage numérique. Elle a réussi cinq buts en deux matchs en pareille situation depuis le début du tournoi.

Sebastian Wraneschitz, qui avait face à 68 tirs contre les États-Unis, samedi, a stoppé 61 rondelles pour l’Autriche (0-2).

Les Autrichiens n’ont jamais gagné un match à ce tournoi et ils y participent pour une première fois depuis 2010. Leurs six tirs ont égalé un record du plus bas total dans un match au Championnat mondial de hockey junior.

La Suède disputera sa prochaine partie contre la Russie, mercredi soir. L’Autriche affrontera également les hommes d’Igor Larionov, mais mardi soir.