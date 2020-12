La saison du Canadien en 10 chiffres

Avec deux séquences de huit défaites consécutives au cours de l'hiver, les séries semblaient s'éloigner pour le Canadien en 2019-2020. Un début de pandémie et un changement de format plus tard, l'équipe a plutôt participé aux séries et causé la surprise face aux Penguins.