Le Canada n’a pas raté sa rentrée au Championnat mondial de hockey junior, loin de là !

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse Canadienne

Dylan Cozens a amassé trois buts et autant d’aides et le Canada a commencé la défense de son titre en écrasant l’Allemagne 16-2, samedi.

> Le sommaire de la rencontre

Dawson Mercer, Alex Newhook, Peyton Krebs et Philip Tomasino ont marqué deux buts chacun, tandis que Kaiden Guhle, Ryan Suzuki, Jakob Pelletier, Thomas Harley et Connor McMichael ont également touché la cible.

Le Canada s’est approché de son record de 18 buts dans un match au Mondial junior. Il a accompli l’exploit en décembre 1985 contre la République fédérale d’Allemagne et en décembre 1986 face à la Pologne.

Le record du tournoi est de 21 buts, quand la Tchécoslovaquie avait battu l’Autriche 21-4 en décembre 1980.

Le Montréalais Devon Levi, qui célébrera son 19e anniversaire de naissance dimanche, a accordé un but sur neuf tirs lors des deux premières périodes. Dylan Garand a pris la relève en troisième période et a cédé une fois sur six lancers.

PHOTO JASON FRANSON, LA PRESSE CANADIENNE Alex Newhook (15) et Jonas Gahr (30)

John-Jason Peterka et Fabian Elias ont été les buteurs de l’Allemagne. Arno Tiefensee a accordé quatre buts sur 11 tirs en première période, puis Jonas Gahr a cédé 12 fois sur 33 lancers lors des 40 dernières minutes de jeu.

Le Canada a perdu les services du défenseur Braden Schneider après 8:40 de jeu. Schneider a écopé une punition majeure et une inconduite de partie pour une mise en échec à la tête contre l’attaquant Jan-Luca Schumacher.

Le défenseur Bowen Byram portait le « C » du capitaine en l’absence de Kirby Dach, blessé à un poignet lors d’un match préparatoire contre la Russie, mercredi. Dach, qui a passé la dernière saison dans la LNH avec les Blackhawks de Chicago, ratera l’ensemble du tournoi. Byram et Cozens vont porter en alternance le « C » lors des matchs du Canada.

L’Allemagne était privée de neuf joueurs puisqu’ils sont en isolement après avoir produit des échantillons positifs à la COVID-19.

Le Canada jouera son prochain match dimanche, contre la Slovaquie. L’Allemagne reprendra le collier lundi, aussi face à la Slovaquie.

Aucune surprise

Le Canada a vite pris les devants, après seulement 1:54 de jeu. Guhle a quitté son poste à la pointe gauche et a déjoué Tiefensee du côté rapproché.

Levi s’est distingué quelques instants plus tard, étirant la jambière gauche pour frustrer Tim Stutzle au terme d’une attaque à deux contre un.

PHOTO JASON FRANSON, LA PRESSE CANADIENNE Manuel Alberg (28), Bowen Byram (4) et Devon Levi (1)

Tiefensee a moins bien paru à l’autre bout de la patinoire sur le deuxième but du Canada, à 7:27. Le gardien allemand a perdu l’équilibre derrière son filet et Mercer l’a battu de vitesse en revenant devant pour creuser l’écart en infériorité numérique.

L’Allemagne a noirci la feuille de pointage tard pendant son avantage numérique de cinq minutes à la suite de l’expulsion de Schneider. Peterka a battu Levi à l’aide d’un bon tir des poignets avec 6 : 48 à faire au premier vingt. La rondelle a dévié sur le bâton de Byram avant de surprendre Levi.

Tomasino a répliqué 68 secondes plus tard, quand Tiefensee s’est compromis et n’a pas été en mesure de stopper la rondelle.

Le Canada a pu retraiter au vestiaire pour le premier entracte avec une avance de 4-1, gracieuseté de Krebs. Ce dernier a profité d’un retour en avantage numérique pour marquer avec 0,2 seconde à faire à l’engagement.

PHOTO JASON FRANSON, LA PRESSE CANADIENNE Jack Quinn (29) entre en collision avec Jan Munzenberger (27) devant le banc de l'équipe canadienne.

Gahr a remplacé Tiefensee devant le filet allemand au retour de l’entracte, mais cela n’a rien fait pour ralentir le Canada. Au contraire, les représentants de l’unifolié ont ajouté sept buts lors de la deuxième période.

C’est la septième fois que le Canada marque sept buts dans une période au Mondial junior.

Mercer a lancé le bal à 2:40 à la suite d’une remise de Tomasino dans l’enclave.

Les vannes se sont véritablement ouvertes par la suite. Suzuki, Newhook, deux fois, et Tomasino ont touché la cible, portant la marque à 9-1. Cozens a marqué en échappée, puis Krebs est revenu à la charge avec 9,4 secondes à faire.

Cozens a vite complété son tour du chapeau avec deux salves tôt en troisième période. Pelletier, Harley et McMichael, en infériorité numérique, se sont aussi invités à la fête avec un but chacun avant la fin.

Elias a inscrit le deuxième but de l’Allemagne en fin de rencontre, en avantage numérique.