(Edmonton) Hugo Alnefelt a repoussé 24 tirs et la Suède a inscrit sept buts sans réplique, filant vers une victoire de 7-1 contre la République tchèque au Championnat mondial de hockey junior, samedi.

La Presse Canadienne

Elmer Soderblom a amassé un but et une aide, tandis qu’Albin Sundsvik, Arvid Costmar, Noel Gunler, Emil Heineman, Theodor Niederbach et Oscar Bjerselius ont également touché la cible pour la Suède. Philip Broberg et Victor Soderstrom ont été crédités chacun de trois aides, alors que Tobias Bjornfot en a récolté deux.

L’espoir du Canadien de Montréal Jan Mysak a inscrit l’unique but des Tchèques à mi-chemin en première période avant de voir la Suède renverser la vapeur. Nick Malik a accordé sept buts sur 41 tirs.

La Suède a prolongé à 53 sa séquence de victoires consécutives lors du tour préliminaire au Mondial junior. Elle n’a pas perdu en 14 ans lors du tour préliminaire, mais a gagné seulement une fois l’or au cours de cette séquence, en 2012.

L’an dernier, la Suède a remporté le bronze à Ostrava, en République tchèque.

La République tchèque jouera son prochain match dimanche contre la Russie, tandis que la Suède reprendra le collier lundi contre l’Autriche.

Dans les autres rencontres à l’horaire samedi, le Canada avait rendez-vous avec l’Allemagne, tandis que les États-Unis devaient croiser le fer avec l’Autriche.