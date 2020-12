(Chicago) Les Blackhawks de Chicago ont accordé un contrat d’une saison, d’une valeur de 1 million US, au centre et joueur autonome Carl Soderberg.

L’entente, confirmée par les Blackhawks par voie de communiqué, vient apporter de la profondeur à une équipe qui a perdu les services de Kirby Dach et d’Alex Nylander, tous deux blessés.

« Carl est un joueur de centre d’expérience, solide autant en attaque qu’en défensive et qui ajoute de la stature à notre groupe de joueurs de centre », a souligné Stan Bowman, président des opérations des Blackhawks, dans le communiqué.

« Il a démontré qu’il pouvait marquer des buts et contenir l’adversaire, un élément vital dans le hockey d’aujourd’hui. Il apporte aussi de la régularité et de la polyvalence à l’équipe, ce que démontre son utilisation au sein des deux unités spéciales et à forces égales. »

Âgé de 35 ans, Soderberg a récolté 17 buts et 18 mentions d’aide en 70 parties avec les Coyotes de l’Arizona la saison dernière. L’athlète de six pieds, trois pouces et 210 livres, a ajouté un but et une aide en neuf matchs des séries éliminatoires.

Soderberg a fait ses débuts dans la LNH avec les Bruins de Boston en 2013. En carrière, il a disputé 152 parties dans la LNH avec les Bruins, l’Avalanche du Colorado et les Coyotes.

Soderberg a amassé 35 points lors de chacune des trois dernières saisons. En 2018-2019, avec l’Avalanche, il a inscrit 23 buts, son sommet personnel en carrière.

Soderberg pourrait aider à combler la perte de Dach, blessé au poignet droit lors du match préparatoire du Canada contre la Russie, mercredi dernier, dans le cadre du Championnat mondial de hockey junior.

Dach devait retourner à Chicago pour une évaluation médicale, et on ignore pour l’instant la durée de son absence.

Nylander, un autre jeune attaquant, pourrait rater la totalité de la saison 2021 en raison d’une blessure au genou gauche. Lundi, Nuylander a été opéré pour une déchirure du ménisque.