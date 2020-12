Championnat mondial de hockey junior

Un tournoi de surprises ?

Dans un Championnat mondial junior privé de certaines de ses têtes d’affiche comme Alexis Lafrenière, Jack Hughes, Kaapo Kakko et Moritz Seider, le talent sera néanmoins au rendez-vous ! Avec des clubs en reconstruction comme la Finlande et la Russie, la Suède, les États-Unis et le Canada devraient rivaliser pour l’or. Mais en ces temps de pandémie, où une équipe comme celle du Canada a vu ses joueurs privés de temps de jeu, qui sait si ce tournoi ne nous réservera pas des surprises ?