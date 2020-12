(Tampa) Le Lightning de Tampa Bay en est venu à une entente de trois saisons, d’une valeur moyenne annuelle de 4,8 millions US, avec l’attaquant Anthony Cirelli.

La Presse Canadienne

Le directeur général Julien BriseBois en a fait l’annonce jeudi.

Âgé de 23 ans, Cirelli a participé à 68 parties avec le Lightning en 2019-2020, récoltant 16 buts et 44 points et 30 minutes de punition.

La saison dernière, le patineur ontarien a terminé ex aequo au premier rang chez le Lightning, et à égalité en cinquième position dans la LNH, avec un ratio défensif de plus -28. Il s’agit d’un sommet personnel en carrière à ce chapitre.

Cirelli a également édité des marques personnelles avec 28 mentions d’aide et cinq points lors d’avantages numériques.

L’attaquant de six pieds, 193 livres a participé à 25 matchs éliminatoires en 2020, inscrivant trois buts et neuf points.

En carrière, Cirelli a participé à 168 matchs dans la LNH, tous avec le Lightning, lors des trois dernières années. Il a obtenu 40 buts, dont six en désavantage numérique, et 94 points, avec un ratio défensif de plus-64.

Le Lightning a réclamé Cirelli en troisième ronde, 72e au total, lors de la séance de sélection de 2015.