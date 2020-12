(Edmonton) L’entraîneur-chef d’Équipe Canada junior ne s’en était pas caché, il s’attendait à un match préparatoire difficile contre la Russie mercredi soir au Rogers Place d’Edmonton.

La Presse Canadienne

À l’exception des quelques rares joueurs de la formation canadienne, la plupart n’ont pas disputé de match compétitif depuis le mois de mars dernier, lorsque les activités ont été interrompues dans le hockey junior majeur au pays par la pandémie de coronavirus.

Néanmoins, le Canada a obtenu une courte victoire de 1-0 contre la Russie, dans ce qui sera le seul match préparatoire des deux équipes avant le début du tournoi. Jamie Drysdale a marqué l’unique but de la rencontre.

Tourigny avait indiqué en visioconférence mercredi midi que même s’il s’attendait à un match brouillon de ses joueurs, il souhaitait voir une progression au fil de la rencontre.

« C’est certain que nous verrons des revirements et des jeux avortés, mais il ne fait aucun doute dans ma tête que lorsque nous serons en bonne position, alors nous jouerons très bien, a confié Tourigny. Malheureusement, un match de hockey n’est pas comme un match de football ; il n’y a pas de sifflet entre chaque jeu.

« Il y aura des erreurs, des problèmes d’exécution, mais il faudra être en mesure de tourner la page rapidement et de suivre le plan de match, a-t-il ajouté. Ce genre de chose prend du temps, et nous n’en avons pas, donc il faudra agir dans l’urgence du moment et nous assurer que nous progressons au fur et à mesure que le match avancera. »

Et ce qui est vrai pour les joueurs, le sera également pour le personnel d’entraîneurs derrière le banc d’ÉCJ. Tourigny croit en ce sens qu’il sera peut-être un peu « rouillé » en début de partie, lui aussi.

L’entraîneur-chef des 67’s d’Ottawa, dans la Ligue de hockey junior majeur de l’Ontario (OHL), a cependant servi un avertissement à ses joueurs : sa patience a des limites.

D’autre part, Tourigny s’est avancé sur l’utilisation qu’il compte faire de ses gardiens contre les Russes. L’entraîneur-chef d’ÉCJ avait confirmé mardi que Devon Levi, un Québécois âgé de 18 ans qui joue pour l’Université Northeastern dans la NCAA cette saison, amorcera le tournoi dans le rôle du gardien no 1.

« On a parlé à Dylan (Garand) et Taylor (Gauthier) hier, et Dylan sera le gardien substitut ce soir. Nous avons l’intention d’utiliser Devon (Levi) pendant tout le match, même si nous avons parlé de certains scénarios où Dylan pourrait voir un peu d’action », a-t-il expliqué.

L’attaquant ontarien Philip Tomasino, des IceDogs de Mississauga, a été l’attaquant en trop pour le duel contre les Russes.