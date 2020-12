(Nashville) Les Predators de Nashville ont octroyé un contrat d’un an et 3,75 millions US à l’attaquant Mikael Granlund, ce qui signifie qu’il sera de retour avec l’équipe qui l’a acquis en février 2019.

Associated Press

Le directeur général David Poile a confirmé l’information mercredi.

Granlund a inscrit 17 buts et obtenu 13 mentions d’assistance en 63 matchs la saison dernière avec les Predators. Il en a d’ailleurs profité pour terminer au sommet de son équipe au chapitre des buts victorieux (4).

Sa production a grimpé en flèche à la suite de l’embauche de l’entraîneur-chef John Hynes le 7 janvier 2020. Granlund a totalisé 11 buts et cinq passes lors des 28 derniers matchs de la campagne des Preds.

Le hockeyeur finlandais âgé de 28 ans a été sélectionné en première ronde, neuvième au total, par le Wild du Minnesota lors du repêchage de la LNH en 2010. Il a marqué 111 buts et amassé 241 mentions d’aide en 540 matchs en carrière dans le circuit Bettman avec le Wild et les Predators.