(Newark) Les Devils du New Jersey ont offert un contrat de trois saisons et 8,4 millions US au gardien Mackenzie Blackwood, un joueur autonome avec compensation.

Associated Press

Le directeur général Tom Fitzgerald a confirmé l’entente avec le gardien numéro 1 des Devils, mercredi.

« Mackenzie fera partie du noyau de notre organisation pendant un bon bout de temps et nous sommes extrêmement heureux qu’il soit maintenant sous contrat », a déclaré Fitzgerald par voie de communiqué.

Blackwood empochera 1,48 million la saison prochaine. Son salaire grimpera à 2,8 millions la saison suivante, et à 4,12 millions en 2022-23.

Blackwood a présenté une fiche de 22-14-8 avec une moyenne de buts alloués de 2,77 et trois jeux blancs au cours de la dernière saison, qui a été écourtée par la pandémie de coronavirus. Le hockeyeur âgé de 24 ans a aussi préservé un taux d’efficacité de 91,5 %.

Les Devils ont compilé un dossier de 28-29-12 et raté les séries éliminatoires de la LNH.