(Toronto) La LNH a modifié la règle du hors-jeu, et cela entrera en vigueur pour la saison à venir.

La Presse Canadienne

La modification de la règle 83.1 a été annoncée mardi par la LNH et l’Association de joueurs dans le cadre d’un plan de retour au jeu comprenant également des protocoles en lien à la COVID-19 et aux voyages, ainsi que des dates importantes.

À partir de la saison régulière (débutant le 13 janvier), le patin n’aura plus à être en contact avec la ligne bleue pour être en jeu.

Selon l’ancienne version de la règle, si le patin d’un joueur était soulevé mais dans les limites de la ligne bleue de l’opposition, il serait hors-jeu. Maintenant, cependant, tant que le patin d’un joueur n’a pas encore brisé la « ligne imaginaire » avant que la rondelle ne franchisse la ligne bleue, il est considéré comme étant en jeu aux fins de la règle du hors-jeu.

Un joueur n’est désormais hors-jeu que lorsque les deux patins sont complètement au-delà de la ligne bleue.

De plus, un document de 54 pages a été publié couvrant notamment les règles de santé et de sécurité qui seront en vigueur en raison de la pandémie. Toutes les équipes respecteront les réglementations locales.

Chaque club aura un « responsable de la conformité du club », qui sera chargé de surveiller et d’appliquer tous les protocoles reliés à la COVID-19, y compris, mais sans s’y limiter, le suivi quotidien du dépistage des symptômes et des contrôles de température pour les joueurs, ainsi que de s’assurer que les joueurs et tous les autres membres du personnel du club portent correctement et en tout temps les protections faciales, ce qui comprend les entraîneurs portant des masques pendant les matchs.

Les 31 équipes entameront leurs camps d’ici le 3 janvier.

La date limite des échanges est le 12 avril, et la saison régulière se terminera le 8 mai.

Les séries débuteront le 11 mai, et le dernier jour possible de jeu a été fixé au 9 juillet.

Le repêchage d’expansion du Kraken de Seattle est prévu le 21 juillet, suivi du repêchage de la LNH le 23 juillet.

L’autonomie avec ou sans compensation va commencer le 28 juillet.