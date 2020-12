(Tampa) Le Lightning de Tampa Bay a consenti un contrat de trois saisons d’une valeur annuelle moyenne de 2,95 millionsUS au défenseur Erik Cernak, ainsi qu’un pacte de deux ans et 1,3 million en moyenne par saison au défenseur Jan Rutta, a annoncé le directeur général Julien BriseBois mardi.

La Presse Canadienne

Cernak, qui est âgé de 23 ans, a marqué cinq buts et récolté sept mentions d’assistance en 67 matchs la saison dernière avec le Lightning. Il a aussi amassé quatre mentions d’aide en 25 matchs éliminatoires, en route vers la conquête de la Coupe Stanley.

Le Slovaque totalise 10 buts et 18 passes en 125 matchs en carrière dans la LNH, tous avec le Lightning. Il a aussi récolté sept points en 29 rencontres d’après-saison.

Pour sa part, Rutta, qui mesure six pieds, trois pouces et pèse 204 livres, a inscrit un but et obtenu six mentions d’assistance en 33 parties régulières en 2019-20. Il a aussi engrangé une passe en cinq matchs éliminatoires.

Selon le site spécialisé Cap Friendly, le Lightning est plus que jamais dans une situation budgétaire complexe à l'approche de la saison. L'équipe est désormais 6,15 millions au-dessus du plafond salarial avec une formation de 21 joueurs (12 attaquants, 7 défenseurs, 2 gardiens). Il reste encore quelques joueurs autonomes avec restriction à mettre sous contrat, dont l'indispensable Anthony Cirelli.