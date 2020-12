Il y aura du hockey de la LNH dès le 13 janvier prochain.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

La ligue et l’Association des joueurs ont publié un communiqué conjoint, ce dimanche après-midi, confirmant le plan de retour au jeu sur lequel se sont mises d’accord les deux parties au cours des derniers jours. Cette annonce a été faite sans que soient finalisées les discussions entre la LNH et les provinces canadiennes.

Chacune des 31 équipes disputera donc 56 matchs, au lieu des 82 habituels. La saison se terminera le 8 mai. Les séries éliminatoires devraient se conclure à la mi-juillet, si la saison n’est pas retardée par une ou plusieurs éclosions de COVID-19.

Ce n’est plus un secret pour quiconque suit les activités de la LNH : les divisions déjà existantes ont été éclatées afin de regrouper les équipes suivant une nouvelle configuration géographique. La division Nord sera donc constituée des sept équipes canadiennes, y compris le Canadien de Montréal.

Il n’est toutefois pas acquis que ces formations disputeront leurs matchs à leur domicile habituel. Dans son communiqué, la ligue a en effet écrit être « préparée » à disputer des parties dans « un ou plusieurs lieux “neutres” si cela était rendu nécessaire », et ce, en fonction des « conditions en vigueur » dans les provinces ou États concernés.

Il est en effet connu depuis plusieurs jours que le circuit Bettman ne s’est toujours pas entendu avec les cinq provinces canadiennes qui hébergent des équipes. Au Québec, par exemple, le Tricolore a obtenu le feu vert, au cours de la dernière semaine, pour s’entraîner, mais pas encore pour disputer des matchs au Centre Bell.

Dans un courriel envoyé à La Presse quelques minutes avant l’annonce de la LNH, Marjorie Larouche, porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux, écrivait que la ligue avait déposé une nouvelle version du protocole de retour au jeu au cours du week-end et que le document serait analysé « dès que possible ».

« Nous sommes toujours en discussion avec l’équipe, l’Agence de santé publique du Canada et les autres provinces », a-t-elle ajouté. Ottawa joue le rôle d’intermédiaire entre la LNH et les provinces.

Relancée après l’annonce, Mme Larouche a confirmé que « rien de nouveau » n’avait évolué dans le dossier au cours des dernières heures.

Sur Twitter, le journaliste Frank Sevaralli, de TSN, a écrit que la Colombie-Britannique et l’Ontario n’avaient pas encore donné, eux non plus, leur aval à ce que des matchs de la LNH soient disputés sur leur territoire.

Jeudi dernier, la LNH a brandi la menace que les équipes canadiennes disputent leurs matchs locaux aux États-Unis si des accords n’étaient pas conclus à temps pour le début de la saison.

La fin des séries autour de la mi-juillet

« Même si nous sommes conscients des défis devant nous, comme c’était le cas au cours du printemps et de l’été dernier, nous continuons de faire de la santé et la sécurité de nos participants et de nos communautés dans lesquelles nous vivons et jouons notre priorité », a dit le commissaire de la LNH, Gary Bettman, dans un communiqué.

Les joueurs sont contents d’avoir enfin conclu une entente pour la saison prochaine, qui sera unique, mais aussi excitante pour les partisans et les joueurs. Pendant ces temps difficiles, nous espérons que la présentation de matchs de la LNH divertira les partisans. Don Fehr, directeur de l’AJLNH, dans un communiqué

La saison se terminera le 8 mai, et quatre équipes de chaque section participeront aux séries éliminatoires, pour un total de 16 équipes. La saison devrait prendre fin autour de la mi-juillet, et la LNH prévoit reprendre ensuite ses activités régulières dès la saison 2021-22.

Les camps des 24 équipes ayant participé à la relance de la LNH cet été se mettront en branle le 3 janvier. Les sept équipes exclues du tournoi estival pourront commencer leur camp dès le 31 décembre. Aucun match préparatoire ne sera disputé avant le début de la campagne.

La section Nord sera composée des sept équipes canadiennes.

La section Ouest inclura les Ducks d’Anaheim, les Coyotes de l’Arizona, l’Avalanche du Colorado, les Kings de Los Angeles, le Wild du Minnesota, les Sharks de San Jose, les Blues de St. Louis et les Golden Knights de Vegas.

La section Centrale sera composée des Hurricanes de la Caroline, des Blackhawks de Chicago, des Blue Jackets de Columbus, des Stars de Dallas, des Red Wings de Detroit, des Panthers de la Floride, des Predators de Nashville et du Lightning de Tampa Bay.

Finalement, les Bruins de Boston, les Sabres de Buffalo, les Devils du New Jersey, les Islanders de New York, les Rangers de New York, les Flyers de Philadelphie, les Penguins de Pittsburgh et les Capitals de Washington composeront la section Est.

Dans les trois sections américaines, les équipes affronteront leurs rivaux de section huit fois chacune. Dans la section Nord, les équipes croiseront le fer neuf ou 10 fois.

La LNH et l’AJLNH ont indiqué qu’elles dévoileront le protocole de santé et sécurité, les règles de transition et les dates importantes à son calendrier au cours des prochains jours.

Elles ont aussi rappelé qu’elles feraient preuve de flexibilité au cours des prochaines semaines afin de respecter les consignes des autorités locales en matière de santé publique.

La décision de remanier les sections et de disputer seulement des matchs intrasection est liée à la fermeture de la frontière canado-américaine à cause de la pandémie de COVID-19. Elle a aussi pour objectif de limiter les longs déplacements.

L’Associated Press rapportait samedi que les Sharks de San Jose se préparaient à tenir leur camp et possiblement le début de leur saison en Arizona, puisque le comté de Santa Clara a interdit la pratique des sports de contact sur son territoire au moins jusqu’au 8 janvier.

– Avec La Presse Canadienne