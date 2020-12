La LNH et ses joueurs s’entendent sur un plan de retour au jeu

La Ligue nationale de hockey et l’Association des joueurs se sont entendues sur un plan de retour au jeu pour le début de l’année 2021, rapportent différents médias.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Différents scénarios circulaient depuis déjà quelques semaines. Selon les réseaux TSN et Sportsnet, les deux parties ont finalement convenu d’un calendrier de 56 matchs qui s’amorcerait le ou vers le 13 janvier prochain.

Les sept équipes qui n’ont pas participé aux dernières séries éliminatoires commenceraient leur camp d’entraînement le 30 ou le 31 décembre, un peu moins d’une semaine avant que les 24 autres formations ne rentrent au boulot, le 3 janvier. Ces dates sont sujettes à changement, précise-t-on. Dans tous les cas, les équipes ne disputeraient pas de parties hors concours et s’attaqueraient directement à la saison.

L’Association tient ce vendredi soir une réunion téléphonique au cours de laquelle les représentants des 31 équipes font le point sur la situation. Les gouverneurs du circuit devraient quant à eux se rencontrer virtuellement au courant du week-end.

Parmi les autres détails qui ont filtré jusqu’ici, le journaliste Frank Sevaralli, de TSN, a indiqué sur Twitter que chaque équipe pourrait compter, comme c’est le cas depuis des années, sur une formation de 23 joueurs. Par contre, on lui adjoindrait une équipe volante — « taxi squad », en anglais — de 4 à 6 joueurs supplémentaires. Ces derniers, qui empocheraient un salaire de la Ligue américaine, suivraient leur équipe respective dans leurs déplacements, sans toutefois jouer.

Cette mesure servira vraisemblablement à faciliter un rappel d’urgence advenant le cas où un ou plusieurs joueurs devraient déclarer forfait subitement. Cette mesure servirait également de plan B si les clubs-écoles de la Ligue américaine ne reprenaient pas leurs activités. Toujours selon Sevaralli, la convention collective a dû être amendée pour y inclure cette disposition.

On s’est également entendu sur la possibilité d’un retrait volontaire par des joueurs advenant qu’eux-mêmes ou un membre de leur famille en raison d’une condition de santé qui les rendraient à risque advenant une infection à la COVID-19. Il semblerait que dans cette expectative, l’équipe concernée pourrait effacer le salaire du joueur de sa masse salariale.

Tout n’est pas réglé pour autant : le journaliste Pierre LeBrun, de TSN, rappelle que des ententes avec les gouvernements provinciaux canadiens doivent encore être conclues. Le gouvernement du Québec, par exemple, a donné son autorisation au Canadien de Montréal pour qu’il reprenne l’entraînement, mais pas pour qu’il dispute des matchs.

Jeudi soir, il a été révélé que la LNH menaçait de faire jouer ses sept équipes canadiennes au sud de la frontière si elle ne parvenait pas rapidement à un accord avec les autorités locales de santé publique. Depuis quelques jours, la possibilité de créer une « bulle » unique pour toutes ces équipes à Edmonton a aussi commencé à se faire entendre. Sevaralli écrit toutefois que les joueurs ne sont emballés par ni l’un ni l’autre de ces scénarios.

Toujours selon LeBrun, un accord global avec les gouvernements pourrait être annoncé d’ici à lundi.

Cette entente entre les joueurs et les propriétaires des équipes de la LNH fait suite à un accord, il y a quelques jours, sur le cadre financier du retour au jeu. On avait finalement convenu, après des semaines de conflit, notamment par le truchement des médias, de s’en tenir à la convention collective dont on a signé une prolongation l’été dernier.

En vertu de celle-ci, les joueurs verront 10% de leur salaire de 2020-2021 être étalé sur les trois années suivantes, et ce, sans intérêts. Cette mesure servira à estomper une portion des pertes de revenus de la LNH, qui s’annoncent abyssales alors que la ligue s’apprête à disputer une saison dans des arénas vides, à l’exception de quelques marchés où les autorités locales permettent la présence de partisans.