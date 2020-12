La Santé publique du Québec aurait donné l’autorisation au Canadien d’organiser des entraînements.

Guillaume Lefrançois

La Presse

C’est du moins ce qu’a avancé Alain Crête sur les ondes du 98,5 FM jeudi matin.

Le Tricolore pourrait donc tenir des entraînements, mais les autorités n’auraient toujours pas donné leur feu vert à la tenue de matchs, car elles ne seraient pas à l’aise avec certains points du plan proposé par la Ligue nationale.

Au ministère de la Santé comme au ministère de l’Éducation (responsable des sports), on refuse toutefois de confirmer la nouvelle.

Paul Wilson, vice-président principal, affaires publiques et communications du Groupe CH, n’a pas non plus voulu confirmer la nouvelle.

« Les discussions avancent très bien. L’enthousiasme du premier ministre dans ses propos d’hier le prouve, a expliqué M. Wilson à La Presse. Mais plusieurs parties prenantes doivent s’entendre. La Ligue nationale est impliquée, le gouvernement fédéral aussi. »

Si elle se confirme, la nouvelle signifiera donc que le Tricolore pourra organiser des entraînements collectifs pour ses joueurs. À l’heure actuelle, les rares joueurs dans la région montréalaise peuvent patiner au centre d’entraînement de Brossard, mais le font à titre individuel, en louant la patinoire. Ils n’ont pas accès au vestiaire de l’équipe.

Avant d’intégrer ce qui serait essentiellement une bulle d’entraînement, les joueurs devraient se placer en quarantaine pendant sept jours et produire quatre tests négatifs à la COVID-19, et ce, peu importe d’où ils viennent. Ainsi, même ceux qui vivent en Ontario et qui arriveraient à Montréal en voiture devraient s’y soumettre, nous explique-t-on.

Legault enthousiaste

Mercredi, en point de presse, le premier ministre du Québec, François Legault, avait été interrogé sur une reprise possible des activités dans la LNH. Il avait rappelé que les équipes avaient « les moyens financiers » pour instaurer « des mesures pour protéger les joueurs. Contrairement aux ligues de garage, elles peuvent créer des bulles. »

M. Legault avait aussi parlé du hockey comme « un divertissement qui est bien apprécié au Québec » et que « des hôtels disponibles qui ne sont pas très occupés à Montréal ». « Pour les normes sanitaires, on avait réussi à le faire cet été, on pourrait réussir à le faire à la mi-janvier. »

Au Manitoba aussi, les autorités semblent voir d’un bon œil la reprise des activités. Le Dr Brent Roussin a indiqué que « les protocoles en place, les tests fréquents, le format de bulle limitent les risques pour le public, dans des propos rapportés par La Presse Canadienne, mercredi. Il y a un risque pour leur industrie, car un seul cas pourrait avoir de lourdes conséquences pour une équipe ou pour la ligue. Mais pour le public, le risque est minimal. »

Reste toutefois à voir quelle est l’étanchéité de la bulle que propose la LNH. Tant le commissaire Gary Bettman que les joueurs ont dit à plusieurs reprises que la saison 2020-2021 ne pourra pas se jouer dans un format de bulle aussi strict que ce qui a été organisé l’été dernier.

Les joueurs arrivent au compte-gouttes

Parmi les joueurs attendus dans la formation du Canadien quand la saison s’amorcera, seuls Jonathan Drouin et Paul Byron habitent la grande région montréalaise à l’année. Parmi ceux qui n’habitent pas au Québec, seuls les défenseurs Xavier Ouellet et Alexander Romanov ont confirmé être en ville. Phillip Danault est quant à lui dans la région de Québec. D’autres joueurs devraient s’ajouter au cours des prochaines semaines, dont Carey Price, qui prévoit arriver à Montréal le 26 décembre.

L’ouverture du centre d’entraînement permettrait aussi aux joueurs du Rocket de Laval qui habitent dans la région de s’entraîner sur glace dans des conditions plus optimales.