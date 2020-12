(Washington) Le gardien des Capitals de Washington Henrik Lundqvist a indiqué qu’il mettait sa carrière sur pause en raison d’un problème cardiaque, jeudi.

La Presse Canadienne

Lundqvist, qui est âgé de 38 ans, a confirmé sa décision dans un communiqué diffusé par les Capitals.

« Ça me brise (littéralement) le coeur d’annoncer cela : je ne me joindrai pas aux Capitals de Washington la saison prochaine. Après des semaines passées à discuter avec des médecins et des spécialistes partout au pays, j’ai appris qu’un problème cardiaque m’empêchera de sauter sur la patinoire. Ensemble, nous avons déterminé que le risque de jouer avant de régler cet enjeu est trop élevé, et en conséquence je passerai les prochains mois à déterminer ce qui sera préférable pour moi », pouvait-on lire.

Lundqvist s’est joint aux Capitals le 9 octobre dernier, après que les Rangers de New York ont racheté la dernière année de son contrat.

« Nous appuyons la décision de Henrik de se retirer temporairement du hockey […] La santé de nos joueurs est notre priorité, et nous appuyons sa décision. Nous souhaitons à sa famille et lui la meilleure des chances pour l’avenir », ont dit les Caps par voie de communiqué.

Il a disputé 887 rencontres en 15 saisons avec les Rangers, compilant une fiche de 459-310-96. Il a conservé une moyenne de buts alloué de 2,43 et un taux d’efficacité de ,918, en plus de réussir 64 jeux blancs.

Le Suédois quitte l’organisation en détenant pas moins de 50 records, dont le nombre de victoires, de jeux blancs, le meilleur taux d’efficacité, le nombre de matchs (130), de victoires (61) et de jeux blancs en séries (10).

Lundqvist a remporté le trophée Vézina en 2011-12, en plus d’être finaliste pour son obtention en quatre autres occasions.

Le gardien vient au sixième rang de tous les temps de la LNH pour les victoires, huitième pour les matchs joués et 16e pour les blanchissages. Ses 459 victoires et 887 matchs avec les Rangers le placent au deuxième rang de ces statistiques avec une seule équipe, derrière Martin Brodeur et ses performances au New Jersey.

Avec Lundqvist devant le filet, les Rangers ont accédé à une finale de la Coupe Stanley et à trois finales d’association.

Neuf fois, il a été élu joueur par excellence de l’équipe, dont sept fois d’affilée de 2006-07 à 2012-13.

Le natif d’Are a choisi au septième tour, 205e au total, par les Rangers au repêchage de 2000.