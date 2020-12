Le premier ministre du Québec, François Legault, verrait d’un bon oeil la reprise des activités de la Ligue nationale de hockey à la mi-janvier.

Frédéric Daigle

La Presse Canadienne

« Si ç’a lieu à la mi-janvier (la relance des activités de la LNH), moi je le souhaite - pour être bien honnête, je crois que c’est un divertissement qui est très apprécié au Québec, a affirmé mercredi le chef de la Coalition avenir Québec. Voir Auston Matthews ou les joueurs des Oilers d’Edmonton plus régulièrement à Montréal -il y a de bonnes équipes canadiennes -, ce serait bien. »

Le commissaire de la Ligue nationale de hockey, Gary Bettman, a d’ailleurs évoqué publiquement un retour avec un calendrier écourté à la mi-janvier et une section canadienne sur le site LNH.com, mercredi.

« Je ne veux pas entrer dans les détails, mais (les dirigeants de la LNH) regardent pour développer une division canadienne, dans laquelle une équipe qui se déplacerait vers Montréal pourrait y disputer plusieurs parties, a ajouté le premier ministre. Il y aurait un isolement suffisant, qui répond aux exigences de la Direction de la santé publique. »

M. Legault a indiqué avoir discuté du projet avec le propriétaire et président du Tricolore, Geoff Molson.

« On a des discussions. Évidemment, avec les moyens financiers qu’ont les équipes de la LNH, elles peuvent mettre en place des mesures qui protègent les joueurs. Contrairement aux ligues de garage, elles sont capables de créer des bulles. »

À ce sujet, La Presse rapportait la semaine dernière que le Canadien négocie depuis plusieurs semaines avec la Direction de la santé publique afin que le Complexe sportif Bell de Brossard constitue un prolongement de la bulle des joueurs, avec leur domicile et le Centre Bell.

M. Legault croit aussi que les équipes visiteuses du reste du pays pourraient se constituer une bulle à leur arrivée à Montréal en s’installant dans les différents hôtels à proximité du Centre Bell.

« En protégeant les fameuses bulles, il y a des hôtels qui sont disponibles et qui ne sont pas très occupés actuellement à Montréal. C’est de ça dont on discute en ce moment. Les enjeux sont plutôt du côté des concessions que les joueurs devront faire au niveau du salaire. Et ça, je laisse ça à l’Association des joueurs et à la ligue. Pour ce qui est des normes sanitaires, on a réussi à le faire cet été, alors je pense qu’on réussira à le faire à la mi-janvier. »

Comme l’a souligné le premier ministre, rien n’est toutefois décidé : la LNH et l’Association des joueurs n’ont toujours pas convenu des paramètres financiers en vue d’une saison écourtée. De plus, le temps commence à manquer si la ligue veut reprendre ses activités à la mi-janvier, puisque les joueurs devraient bientôt se rapporter à leur équipe respective afin d’amorcer un camp d’entraînement.

« Pour l’instant, notre attention est tournée sur le fait de jouer ou non dans nos arénas, avec des déplacements limités, ou former des bulles », a déclaré Bettman dans une visioconférence organisée dans le cadre du Forum mondial de hockey de Moscou, des propos rapportés par NHL.com.

« Il est clair que nous ne jouerons pas 82 matchs comme nous le faisons habituellement, a-t-il poursuivi. […] Nous ne croyons pas que nous pouvons jouer une saison complète dans des bulles. Mais si les circonstances font en sorte qu’il y a des pointes de cas de COVID-19, que le système de santé (d’une ville) soit surtaxé à un moment donné, nous pourrions avoir à nous réajuster.

« Par exemple, si nous avons quelques équipes qui ne peuvent tenir un camp d’entraînement ou jouer des matchs, même à huis clos, dans leur édifice, nous devrons les déplacer ailleurs pour jouer », a-t-il conclu.