PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

L’ancien directeur général des Nordiques de Québec et de l’Avalanche du Colorado Pierre Lacroix est mort, rapportent les médias de Québecor, dimanche. Il était âgé de 72 ans.

Guillaume Lefrançois

La Presse

Après une carrière d’agent, Lacroix est devenu directeur général des Nordiques en 1994, poste qu’il a continué à occuper quand l’équipe est déménagée à Denver en 1995 et ce, jusqu’en 2006. Il est ensuite devenu président de l’équipe jusqu’en 2013.

C’est sous la gouverne de Lacroix que la franchise a gagné les deux seules Coupes Stanley de son histoire, en 1996 et en 2001. Une des clés de ces deux conquêtes a évidemment été l’acquisition de Patrick Roy, son ancien client, qu’il a obtenu du Canadien en compagnie de Mike Keane en décembre 1995. Lacroix avait cédé le gardien Jocelyn Thibault et les attaquants Martin Rucinsky et Andrei Kovalenko pour obtenir les deux joueurs.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Pierre Lacroix a assisté à la soirée du retrait du numéro 33 de Patrick Roy par le Canadien de Montréal, le 22 novembre 2008.

En fin de mandat, Lacroix avait conclu une autre transaction pour obtenir un gardien du Canadien, cette fois José Théodore, en retour de David Aebischer.