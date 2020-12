Tomas Tatar n’est pas encore rentré à Montréal, mais il se prépare à le faire.

Richard Labbé

La Presse

Comme une majorité de joueurs de la LNH et du Canadien, le vétéran attaquant se tient prêt à l’éventualité d’un retour au jeu. Selon les informations qui circulent, la plupart des équipes pourraient amorcer leur camp d’entraînement sous peu, au début du mois de janvier, avec un retour dans les arénas au milieu du mois.

« Nous sommes encore dans l’attente d’un feu vert à ce sujet, a expliqué Tatar lors d’une conférence vidéo jeudi midi. J’essaie de me tenir prêt et je prends part à des appels à ce sujet avec mes coéquipiers. J’aimerais pouvoir revenir à Montréal le plus vite possible et on travaille là-dessus en ce moment. »

Tatar estime que la création d’une division toute canadienne en vue de la saison 2020-21 permettra aux fans d’assister à du hockey de grande qualité malgré la pause qui a lieu depuis cet été.

« Nous n’avons pas vraiment le choix, n’est-ce pas ? Avec la frontière qui est fermée, nous allons devoir prendre ce que la ligue veut bien nous donner. Mais je pense que la création d’une division canadienne va mener à du hockey très intense. Je crois que ça va être excitant pour nous mais aussi pour les partisans. »

Le joueur slovaque, qui est pour l’heure à Bratislava, a tout de même pu s’entraîner depuis cet été. « J’ai mon gym à la maison et j’ai pu aller patiner sur une glace par ici avec l’aide de la ville… alors je serai prêt. »