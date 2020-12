La meilleure équipe du CH en 25 ans ?

L’éclosion des jeunes centres Nick Suzuki et Jesperi Kotkaniemi, l’acquisition d’ailiers droits capables de marquer et d’un gardien auxiliaire de premier plan, l’arrivée du défenseur Alexander Romanov et la performance en séries du Canadien sèment beaucoup d’espoir à Montréal, à l’aube de la saison. Comment la comparer aux meilleures équipes des 25 dernières années ? Analysons et comparons les formations de 1995 lors du congédiement de Serge Savard, de 2010 lors du printemps Halak, de janvier 2013 aux débuts de Marc Bergevin (après le lockout) et l’actuelle.