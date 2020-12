Deux ans après l’avoir acquis du Canadien, les Golden Knights de Vegas chercheraient à se départir de Max Pacioretty, affirme TSN.

Mathias Brunet

La Presse

Vegas est coincé par le plafond salarial. Rien de surprenant. Depuis leur finale de la Coupe Stanley, les Golden Knights dépensent sans se soucier du lendemain.

L’ancien capitaine du Canadien a connu une bonne saison régulière avec 66 points en 71 matchs. Mais il a déçu en séries. Blessé lors du camp d’entrainement, il a raté la ronde préliminaire. À son retour, dès le premier match contre les Blackhawks de Chicago, son rendement en a souffert.

Pacioretty a terminé au neuvième rang des compteurs chez les Golden Knights avec seulement huit points en 16 matchs, dont trois dans la même partie contre Vancouver, et une seule aide à ses huit dernières rencontres.

Sa baisse de régime en séries éliminatoires, largement documentée à Montréal, se confirme à Vegas. En 60 matchs éliminatoires, il totalise désormais 38 points.

Pacioretty touche en moyenne sept millions par année. Il lui reste encore trois ans de contrat. Dans le contexte actuel, c’est nettement trop cher payé, surtout pour un attaquant de 32 ans.

Cet échange tourne au désastre pour Vegas. Nick Suzuki, 21 ans, a confirmé en séries éliminatoires son grand talent. À moins d’une surprise de taille, il sera le centre numéro un du Canadien cet hiver.

Le DG des Golden Knights, Kelly McCrimmon, a profité de l’attrait du CH envers Suzuki pour se « débarrasser » de Tomas Tatar et de son contrat. Tatar venait de coûter des choix de première, deuxième et troisième rondes dans les mois précédents et il avait affreusement déçu avec son ancienne équipe.

Or, il a retrouvé l’élan des beaux jours à Montréal. En 148 matchs, Tatar a totalisé 119 points avec le Canadien. En 137 matchs, Pacioretty en a obtenu 106 à Vegas.

Si Marc Bergevin offrait Tomas Tatar pour Max Pacioretty aujourd’hui, McCrimmon sauterait sur l’occasion. Il résoudrait ses problèmes de plafond salarial pour les deux années suivantes, tout en pouvant compter sur un ailier pour combler un vide à un moindre coût pendant la prochaine demi-saison.

Le Canadien a aussi reçu un choix de deuxième ronde en 2019 dans cet échange, rappelons-le. Marc Bergevin l’a échangé aux Kings de Los Angeles pour obtenir un choix de troisième ronde, 14 rangs plus tard, et un choix de cinquième ronde. Montréal a repêché Mattias Norlinder, l’un des beaux espoirs de l’organisation, au 64e rang, et un autre défenseur gaucher, Jacob LeGuerrier, au 126e rang.

La finale surprise de Vegas en 2018 a décuplé sa soif de gagner. Grâce à leurs nombreux échanges, les Golden Knights sont demeurés compétitifs ces dernières années, au prix cependant d'un manque de stabilité.

Jusqu’ici le plan a fonctionné. Ils ont participé aux séries éliminatoires à leurs trois premières années d’existence. Après avoir été éliminé en première ronde en 2019, ils ont atteint le carré d’as cet été.

Il faudra voir maintenant si le manque de loyauté envers leur noyau aura des effets pervers. La première grande vedette de l’organisation, Marc-André Fleury, a été laissée sur le banc après l’acquisition de Robin Lehner à la date limite des transactions l’hiver dernier.

L’arrivée du défenseur le plus convoité sur le marché des joueurs autonomes, Alex Pietrangelo, a provoqué le départ du vétéran Nate Schmidt pour Vancouver.

Paul Stastny a été échangé aux Jets de Winnipeg afin de soustraire son salaire de 6,5 millions de la masse salariale. Si Pacioretty ne trouve pas preneur, Jonathan Marchessault pourrait lever les feutres à sa place.

Il reste seulement neuf joueurs de la finale de 2018. Deux des trois choix de première ronde en 2017, Nick Suzuki et Erik Brannstrom, ont été échangés. Le choix de première ronde en 2018 a été perdu pour Tatar.

Il reste néanmoins deux espoirs de premier plan dans l’organisation, Cody Glass, 21 ans, 12 points en 39 matchs l’an dernier, et Peyton Krebs, premier choix de l’équipe en 2019. Brendan Brisson, le fils de l’agent Pat Brisson, a constitué le premier choix de l’équipe en 2020.

Pour l’instant, Vegas n’a pas encore atteint son Waterloo. À quand la décision de trop ?

