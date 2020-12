Chronique

Le CH vu par David Perron

Les plus jeunes ne connaissent probablement pas le fameux trio des Schtroumpfs du Canadien de Montréal. Les autres se souviendront certainement de Saku Koivu, Valeri Bure et Oleg Petrov de l’édition 1995. Cette combinaison était à l’image du Canadien de cette époque. Et même des années après, l’adversaire s’attendait encore à affronter une équipe rapide, mais surtout bien peu imposante. Pendant longtemps, on a donc pensé que pour les joueurs visiteurs, Montréal, c’était comme une balade dans le parc. Et avec raison. Mais les temps changent heureusement. David Perron le confirme.