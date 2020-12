Luke Richardson couvre Alexander Romanov de fleurs

(Montréal) D’apparence plutôt calme et posée derrière le banc du Canadien de Montréal, Luke Richardson est aussi capable d’enthousiasme. On s’en est rendu compte mardi, lorsqu’il s’est exprimé au sujet de la brigade défensive du Tricolore, cuvée 2021, et plus particulièrement au sujet d’Alexander Romanov.