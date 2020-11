Francis Charron va toujours se souvenir de sa première finale de la Ligue nationale de hockey.

MARC BRASSARD

Le Droit

Pour l’arbitre gatinois de 37 ans, c’était l’aboutissement de plus de 20 ans de travail en portant un chandail zébré. Et comme si ce n’était pas suffisant, les deux parties qu’il a officiées de la série entre le Lightning de Tampa Bay et les Stars de Dallas ont été disputées dans un environnement totalement différent, celui de la « bulle » créée par le circuit Bettman pour en arriver à terminer la saison 2019-2020 malgré une certaine pandémie mondiale.

Pour poursuivre la lecture de cet article, cliquez ici.