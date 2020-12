Le directeur général et vice-président Marc-André Bergeron, le président et chef de la direction de l’équipe à naître, Mark Weightman, et le maire de Trois-Rivières Jean Lamarche

(Trois-Rivières) L’entente de principe a été dévoilée au milieu d’une canicule en juillet, l’annonce officielle aura suivi près de cinq mois plus tard… sous une pluie glaciale sur le parvis de l’hôtel de ville ! Deacon Sports and Entertainment (DSE) et la Ville de Trois-Rivières ont confirmé lundi soir qu’une entente a été conclue pour l’obtention d’une équipe professionnelle de hockey dans la Ligue ECHL. DSE agira à titre de locataire du Colisée du District 55 et la Ville en demeurera gestionnaire.

LOUIS-SIMON GAUTHIER

Le Nouvelliste

« C’est une entente gagnant-gagnant », a répété le maire de Trois-Rivières Jean Lamarche, qui était accompagné du président et chef de la direction de l’équipe à naître, Mark Weightman, de même que du directeur général et vice-président Marc-André Bergeron.

