À peine trois mois après avoir été embauché comme directeur de la Centrale de soutien au recrutement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Pierre Cholette se retrouve avec un défi de taille sur les bras : il devra produire la liste des meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage du circuit alors que les équipes de la Ligue de hockey Midget AAA n’ont toujours pas débuté leur saison régulière en raison de la pandémie de COVID-19.

ian Bussières

Le Soleil

« Je travaille là-dessus au moment où je te parle. J’ai mes tableaux Excel, j’ai trois écrans et je regarde une “game” à gauche. Je suis en train de voir si ce sera possible de faire une liste et ensuite, je devrai faire approuver ça par les hautes instances de la ligue », expliquait Pierre Cholette lundi en entrevue avec Le Soleil.

