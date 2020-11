Le début de la prochaine saison dans la LNH n’est pas encore confirmé, mais les entraîneurs du Canadien ont déjà commencé à se préparer comme si 2020-21 allait avoir lieu.

Richard Labbé

La Presse

« J’ai justement parlé avec Claude (Julien) la semaine dernière, a expliqué Kirk Muller lors d’une conférence vidéo mercredi matin. On va voir ce qui va arriver d’ici une semaine ou deux, mais il y a des signes assez solides qui permettent de croire que nous allons pouvoir commencer la saison à un certain moment. »

Invité à préciser un peu sa réponse, l’entraîneur adjoint du Canadien n’a pas voulu aller plus loin.

« On attend tous de savoir ce qui va arriver… et puis nous, nous devons nous préparer en attendant de recevoir le signal de départ. Tout ce qu’on peut faire, c’est de se concentrer sur notre propre travail. »

Pour l’heure, la date du 1er janvier demeure celle qui est visée par les dirigeants de la LNH en vue d’un éventuel retour au jeu. Mais pour y arriver, la ligue et les joueurs devront s’entendre assez rapidement.

Muller, qui a dirigé le Canadien cet été lorsque Claude Julien a dû prendre du repos en raison d’un malaise cardiaque, estime que les joueurs vont être prêts à sauter sur la glace lorsqu’ils vont recevoir le feu vert.

« C’est quelque chose qu’on a pu remarquer cet été dans les bulles de Toronto et Edmonton quand les séries se sont amorcées, a-t-il ajouté. On a pu remarquer à quel point les joueurs sont prêts, à quel point ils peuvent se présenter à l’aréna en pleine forme physique. Ils arrivent pas mal mieux préparés que les gars à l’époque où je jouais en tout cas ! Alors ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète. Quand on pourra disputer des matchs, les joueurs vont être prêts. »