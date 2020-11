Négos au point mort entre Phillip Danault et le Canadien

Phillip Danault devra attendre encore s’il espère recevoir une nouvelle offre de la part du Canadien.

Richard Labbé

La Presse

En conférence vidéo mardi midi, le joueur du Canadien, à qui il reste seulement une saison de contrat à écouler, a fait savoir qu’il n’y a aucune discussion concernant la signature d’un nouveau contrat avec le club.

« Il n’y a aucune négociation présentement, a-t-il répondu. Il me reste une saison de contrat à écouler, je vais me présenter au prochain camp d’entraînement et honorer la dernière année de mon contrat. »

Les inquiétudes concernant la situation contractuelle du joueur québécois sont certes nombreuses, surtout que la direction a déjà offert de nouveaux contrats dans les semaines précédentes, notamment à Brendan Gallagher.

Mais Danault, 27 ans, n’a toujours pas eu droit à cette considération, et les discussions du mois de septembre entre son agent et la direction du club n’ont, de toute évidence, rien donné dans l’immédiat.

« J’y vais un jour à la fois, a-t-il ajouté. J’ai fait l’erreur il y a deux ans de me soucier des histoires de contrat, et ça m’avait joué dans la tête. Là, je passe du temps en famille et je m’entraîne en vue de la prochaine saison […] Je pense que les partisans devraient être enthousiastes par rapport à l’équipe qu’on va avoir s’il y a une saison. »

Par ailleurs, le joueur québécois a obtenu le trophée Jean-Béliveau, remis annuellement au joueur qui s’est démarqué pour son implication dans la communauté.

« C’est un honneur pour moi de recevoir ce prix-là, a-t-il ajouté. Je ne m’y attendais pas du tout. »