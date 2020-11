Kirby Dach a amassé deux buts et une mention d’assistance et les Blancs ont vaincu les Rouges 6-3, dimanche soir, au camp de sélection d’Équipe Canada junior.

La Presse Canadienne

Il s’agissait d’un deuxième match intra-équipe en 24 heures, mais le résultat s’est une fois de plus terminé en faveur des Blancs, qui avaient gagné 4-2, la veille.

Certains joueurs n’ayant pas eu l’occasion de disputer des matchs compétitifs au cours des derniers mois ont pu retrouver leur rythme samedi, mais l’entraîneur-chef André Tourigny s’attendait à encore plus d’intensité pour ce deuxième duel.

Menés par le trio composé de Dach, Philip Tomasino et Connor Zary, les Blancs ont inscrit trois buts en deuxième période et ils ont résisté à une tentative de remontée des Rouges au troisième vingt pour s’emparer de la victoire.

Il s’agissait du deuxième match d’une série de neuf pour les joueurs présents au camp. Le Canada doit amorcer la défense de son titre au Championnat mondial de hockey junior en se mesurant à l’Allemagne, le 26 décembre.

Tomasino et Zary ont tous deux inscrit un but et deux aides alors que Seth Jarvis et Graeme Clarke, dans un filet désert, ont complété le pointage pour les Blancs.

Brett Brochu a obtenu le départ pour les Blancs et il a alloué trois buts en30 tirs. Il avait permis deux buts, samedi.

En réponse au trio de Dach, celui des Rouges composé de Jamieson Rees, Ryan Suzuki et Jack Quinn en a fait voir de toutes les couleurs au troisième engagement. Rees a marqué deux buts, Quinn a récolté un but et une assistance alors que Suzuki a préparé un filet.

Taylor Gauthier a été d’office pendant la totalité de la rencontre pour les Rouges et il a repoussé 26 des 30 rondelles dirigées vers lui. Il avait cédé deux fois en 19 tirs lors de la dernière partie.

Les deux équipes profiteront d’une première journée de congé complète, lundi, et elles disputeront un dernier affrontement intra-équipe, mardi midi.