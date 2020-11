Rivaux canadiens du CH

Des points d’interrogation à Winnipeg

La perspective d’une division canadienne devient de plus en plus probable pour la prochaine saison de la LNH. Voyons où en sont les éventuels adversaires du Canadien depuis la fin des activités. Après les Canucks de Vancouver, les Oilers d’Edmonton et les Flames de Calgary, voici les Jets de Winnipeg.