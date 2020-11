L’entraîneur des gardiens de but chez le Canadien, Stéphane Waite, ne s’adresse pas souvent aux membres des médias. Mais quand il le fait, mieux vaut écouter, car il en a long à dire sur les nombreux gardiens de l’organisation.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Mine de rien avec l’acquisition, au cours des derniers mois, de Jake Allen et du Russe Vasili Demchenko, qui évoluait auparavant dans la KHL, il y a désormais six gardiens pour quatre postes disponibles à Montréal et au sein du club-école, à Laval.

Deux éléments se sont dégagés de l’évaluation que Waite fait de ses protégés. D’une part, l’arrivée de Jake Allen pour seconder Carey Price suscite chez lui un grand enthousiasme, au point où il n’hésite pas à qualifier de « coup de circuit » l’échange qu’a réalisé Marc Bergevin en l’acquérant des Blues de St-Louis en retour de choix au repêchage.

D’autre part, même si Waite « adore » Cayden Primeau et qu’il ne fait pas de doute pour lui qu’il appartient au « futur » du club, c’est avant tout chez le Rocket que le jeune homme aura la chance de se faire valoir au cours de la prochaine saison… et probablement de la suivante.

« J’ai eu la chance de passer deux mois sur la glace avec lui chaque jour pendant l’été : je l’adore », a dit l’entraîneur, sans détour.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE L’entraîneur des gardiens de but chez le Canadien, Stéphane Waite, estime qu’un jeune cerbère doit participer à 150 matchs dans les mineures avant d’être mûr pour la LNH. Cayden Primeau a probablement deux années complètes à faire dans la Ligue américaine.

Il a toutefois signalé qu’il souhaitait que Primeau obtienne au moins 40 départs à Laval en 2020-2021. Or, il a également souligné qu’il espérait que l’Américain de 21 ans dispute quelque 150 matchs dans la Ligue américaine avant de faire le saut pour de bon dans la LNH. Comme Primeau a joué 33 fois (dont 32 départs) la saison dernière, on peut présumer qu’il a encore au moins deux années complètes devant lui dans les mineures avant d’avoir sa vignette de stationnement au Centre Bell.

« Cent cinquante matchs dans la Ligue américaine, c’est le standard », a précisé Waite, citant en exemple les Corey Crawford, Jacob Markstrom, Jordan Binnington et Jake Allen qui ont tous dépassé ce seuil avant de connaître du succès dans la LNH.

« Un gardien ne perd pas son temps quand il joue beaucoup dans la Ligue américaine : j’aime mieux qu’un gars comme Cayden joue 40 ou 50 matchs à Laval plutôt que 20 à Montréal. »

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Charlie Lindgren demeure « le parfait troisième gardien d’une organisation », estime l’entraîneur des gardiens du Canadien Stéphane Waite (à droite).

Au cours de l’été, Waite a notamment travaillé avec Primeau afin qu’il améliore son maniement de rondelle et qu’il soit moins « robotique », plus instinctif. Sa lecture du jeu et sa vitesse de réaction ont aussi été largement abordées. « Il ne faut pas seulement focaliser sur la rondelle, mais sur tout ce qui se développe autour de toi. Le plus bel exemple de ça, c’est Carey Price : c’est comme un [sixième] sens pour lui, il voit tout ce qui se déroule » sur la glace, a expliqué Waite.

Allen « en contrôle »

Sur Jake Allen, aucun superlatif n’a été épargné.

« On a payé le prix, mais ça vaut la peine. Je suis très content, car il était en haut de notre liste après les séries éliminatoires », a confié Stéphane Waite.

Alors qu’à Montréal, comme c’était le cas à St-Louis, il se voit confier un rôle d’adjoint, « il serait encore numéro un à bien des endroits », a ajouté l’entraîneur.

Son expérience de 289 matchs, dont 271 départs, a joué en sa faveur. « Il a une bonne technique, il est calme dans son but et laisse le jeu venir à lui plutôt que d’essayer d’être partout à la fois », a énuméré Waite, ajoutant que d’anciens coéquipiers d’Allen lui avaient signifié à quel point ils appréciaient la compagnie de ce bourreau de travail au quotidien.

« Il est tout le temps en contrôle, stable, régulier, a poursuivi le Québécois. Il ne joue pas trop profondément ni trop agressivement. Tout ce qu’il fait, il le fait bien. Il y a de petites choses qu’on veut regarder avec lui pour les ajuster, mais ce n’est rien de majeur. »

La charge de travail qu’on souhaite lui confier est déjà claire : 30 matchs, advenant une saison complète de 82 rencontres.

Si cet objectif est atteint, il verra un peu plus d’action qu’en 2019-2020. Il a amorcé 21 des 71 matchs des Blues, ce qui équivaut à un peu plus de 24 départs sur 82 matchs. C’est d’ailleurs en jouant moins la saison dernière qu’Allen a obtenu les meilleures statistiques de sa carrière, avec une moyenne de buts alloués de 2,15 et un taux d’efficacité de ,927.

Surtout, avec 52 départs potentiels, Carey Price est susceptible de disputer le plus bas total de matchs de sa carrière sur une saison complète pendant laquelle il demeure en santé.

Foi de Stéphane Waite, ce serait une excellente nouvelle pour le vétéran de 33 ans, qui a été le gardien ayant joué le plus de minutes au cours des deux dernières saisons combinées. On l’a d’ailleurs vu au cours des récentes séries éliminatoires : reposé et en santé, Price a retrouvé son statut de gardien dominant.

« Son corps prend plus de temps à récupérer entre chaque match qu’auparavant, a fait remarquer Waite. Carey veut jouer tous les matchs, mais il va apprécier jouer un peu moins et avoir des départs de plus grande qualité. Il n’aura pas besoin de couper les coins ronds » pour s’épargner.

Hiérarchie

« On n’a pas eu le choix » de surutiliser Price la saison dernière, a encore dit l’entraîneur, en référence à la piètre qualité affichée au poste de réserviste la saison dernière.

À l’automne 2019, l’équipe a en effet misé sur Keith Kinkaid, acquis sur le marché des joueurs autonomes. On connaît la suite : après 24 buts accordés en 5 départs, Kinkaid a été cédé au Rocket et on ne l’a plus vu à Montréal.

Allen, assure Waite, est dans une autre « classe », et il arrive avec beaucoup plus d’expérience que Kinkaid qui, rappelle-t-il, n’avait jamais été un partant dans la LNH.

Waite a expliqué qu’il attribuait aux gardiens des cotes A, B, ou C, selon qu’ils sont des partants en haut de la moyenne (A), sinon des partants moyens ou des adjoints de grande qualité (B). Le Canadien, a-t-il encore dit, se cherchait « au minimum un bon B », et c’est ce qu’il a en Allen. On peut donc présumer que Kinkaid hérite d’un triste C.

Par ailleurs, même s’il n’a pas voulu élaborer sur la « hiérarchie » des gardiens du club derrière Price et Allen, Stéphane Waite n’a pas vraiment caché son jeu non plus.

Cayden Primeau sera assurément le partant à Laval, et on peut présumer que Charlie Lindgren sera son adjoint. Ce dernier a été décrit comme un « bon élément » pour le Tricolore, que Waite serait très à l’aise de rappeler avec le grand club advenant une blessure. Malchanceux, Lindgren n’a pas beaucoup joué au cours des deux dernières saisons – 33 et 16 matchs –, mais il demeure, toujours selon Waite, « le parfait troisième gardien d’une organisation ». Il a déjà disputé une vingtaine de matchs dans la LNH, et s’il était rappelé, Primeau pourrait poursuivre sa progression à Laval.

Quant à lui, Vasili Demchenko, à 26 ans, arrive en Amérique du Nord avec plus de 200 matchs derrière la cravate dans la KHL et pourrait « brouiller les cartes » à Laval, affirme Waite.

Cela laisse donc la dernière place à Michael McNiven, qui vient de signer un nouveau contrat d’un an. Comme il le fait depuis trois ans, on s’attend à ce qu’il divise son temps entre la Ligue américaine et la Ligue de la côte est. Cela n’en fait pas moins un joueur dont « le caractère et l’éthique de travail » sont vantés par ses patrons et qui « donne une bonne profondeur au club-école ».