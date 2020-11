Malaise cardiaque de Claude Julien

« Un petit wake-up call »

Le 17 novembre aura lieu l’évènement Hockey 911, organisé par la Fondation de l’Hôpital général de Montréal et le Canadien. L’initiative est gratuite, mais le public est invité à faire des dons pour soutenir les soins critiques à l’Hôpital général de Montréal. Les discussions — virtuelles — tourneront autour du thème « Urgences en séries éliminatoires ». L’entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien, son entraîneur associé Kirk Muller, de même que le Dr David Mulder et le Dr Dan Deckelbaum y participeront, et ils ont accepté de nous parler en marge de l’évènement.