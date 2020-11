(New York) Les Rangers de New York ont évité l’arbitrage salarial avec l’attaquant Ryan Strome et lui ont consenti un contrat de deux saisons d’une valeur de neuf millions US, jeudi.

The Associated Press

Strome empochera en moyenne par saison 4,5 millions jusqu’à la conclusion du pacte en 2022, évitant ainsi une procédure en arbitrage salarial qui devait se dérouler en fin de journée jeudi.

Le vétéran âgé de 27 ans a marqué 18 buts et obtenu 41 mentions d’assistance pour 59 points — un sommet personnel — la saison dernière. Il totalise 254 points en 491 matchs en carrière dans la LNH avec les Islanders de New York, les Oilers d’Edmonton et les Rangers.

Strome permettra aux Rangers de conserver leur noyau intact, après une saison qui a excédé les attentes de l’organisation en leur permettant de participer aux séries éliminatoires remodelées de la LNH l’été dernier.