(Montréal) Le Canadien de Montréal a indiqué jeudi avoir prêté le défenseur Josh Brook aux Pinguine de Krefeld, dans la Ligue d’élite allemande, pour le début de la saison 2020-2021.

La Presse Canadienne

Brook sera cependant de retour pour les camps d’entraînement du Tricolore et de son club-école de la Ligue américaine de hockey, le Rocket de Laval, a précisé le directeur général Marc Bergevin par voie de communiqué.

À sa première saison complète chez les professionnels en 2019-20, Brook a marqué quatre buts et obtenu neuf mentions d’aide en 60 matchs avec le Rocket.

Le défenseur de six pieds, un pouce et 193 livres totalise d’ailleurs quatre buts et 10 mentions d’assistance en 67 rencontres en carrière dans la Ligue américaine, avec le Rocket.

Brook a été sélectionné au deuxième tour, 56e au total, par le Canadien lors du repêchage de la LNH en 2017.