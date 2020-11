Anthony Mantha a amassé 16 buts et 22 passes la saison dernière, se classant au troisième de l’équipe avec 38 points même s’il a raté 43 matchs en raison de blessures. On le voit ici encadré de Victor Mete et de Carey Price.

(Détroit) Les Red Wings de Detroit ont consenti un contrat de quatre ans à l’attaquant Anthony Manta qui lui rapportera un salaire moyen de 5,7 millions US.

La Presse Canadienne

Mantha, âgé de 26 ans, compte cinq saisons d’expérience dans la LNH, toutes avec les Red Wings.

Il a amassé 16 buts et 22 passes la saison dernière, se classant au troisième de l’équipe avec 38 points même s’il a raté 43 matchs en raison de blessures.

Un ancien des Foreurs de Val-d’Or

L’ancien des Foreurs de Val-d’Or dans la LHJMQ a réussi un sommet personnel de 25 buts en 2018-19.

Le directeur général Steve Yzerman avait précédemment dit que l’équipe conclurait des ententes avec Mantha et son autre attaquant Tyler Bertuzzi. Bertuzzi a fini par obtenir un contrat d’un an de 3,5 millions US en arbitrage, et les Red Wings se sont maintenant assuré des services de Mantha pour plusieurs saisons.