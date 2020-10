La gardienne de but d'Équipe-Canada Kim St-Pierre, qu'on voit ci-haut lors d'un match amical le 15 août 2020, sera intronisée au Temple de la renommée du hockey le 16 novembre, Mais la cérémonie aura lieu l'an prochain.

(Toronto) Le Temple de la renommée du hockey a annoncé qu’il n’y aura pas de nouveaux intronisés en 2021, et la promotion de 2020 sera honorée lors d’une cérémonie l’année prochaine.

La Presse Canadienne

La promotion de 2020 sera intronisée le 16 novembre, à Toronto, mais la cérémonie a été reportée en raison de la pandémie de la COVID-19.

Le président du Temple de la renommée du hockey, Lanny McDonald, a révélé dans un communiqué que le conseil d’administration du Temple avait pris cette décision lors d’une téléconférence, jeudi.

McDonald a ajouté que la cohorte 2020 méritait la même expérience que les précédentes, où les intronisés se côtoient pendant plusieurs jours avec la famille, les amis, les anciens coéquipiers et les amateurs.

McDonald a ajouté après la décision de reporter l’évènement de 2020 que le conseil d’administration n’envisagerait pas une cérémonie d’intronisation virtuelle.

L’identité des intronisés de 2020 a été dévoilée en juin et comprend l’attaquant Jarome Iginla, l’ailier Marian Hossa, les défenseurs Kevin Lowe et Doug Wilson, la gardienne Kim St-Pierre et le directeur général de longue date Ken Holland.