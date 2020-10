Six Québécois invités au camp d’Équipe Canada Junior

Hockey Canada a beau avoir invité beaucoup plus de joueurs qu’à l’habitude à son camp de sélection en vue du Championnat mondial junior, le nombre de Québécois à avoir reçu l’appel est resté le même que l’année dernière.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

La liste des 46 hockeyeurs canadiens qui se rendront à Red Deer à la mi-novembre a été dévoilée ce jeudi matin. On y retrouve le nom de six Québécois, soit cinq attaquants – Mavrik Bourque, Hendrix Lapierre, Jakob Pelletier, Samuel Poulin et Xavier Simoneau – ainsi qu’un gardien, Devon Levi. Ce dernier doit s’aligner cette saison avec l’Université NorthEastern, dans la NCAA, alors que les cinq autres jouent dans la LHJMQ.

Quatre autres représentants du circuit québécois sont également sur les rangs, soit Dawson Mercer, Justin Barron, Lukas Cormier et Jordan Spence.

La représentation québécoise est donc moindre que l’année dernière, alors que six joueurs de la province avaient aussi été invités au camp de sélection d’Équipe Canada Junior (ÉCJ), mais sur un total de 34. Il y avait par ailleurs huit joueurs de la LHJMQ.

La Ligue junior de l’Ontario (OHL), avec 18 invités, ainsi que la Ligue junior de l’ouest (WHL), avec 15, occupent le haut du pavé cette année. Quatre Canadiens évoluant dans la NCAA complètent la liste.

Six joueurs médaillés d’or au dernier Mondial seront vraisemblablement de retour au sein de la formation canadienne, à savoir Quinton Byfield, Bowen Byram, Dylan Cozens, Jamie Drysdale, Connor McMichael et Dawson Mercer.

Comme c’est le cas chaque année, les joueurs choisis au premier tour au repêchage de la LNH sont nombreux dans la formation préliminaire. Ils représentent 54 % du groupe (25/46), ce qui inclut Bourque, Lapierre, Pelletier, Poulin, Mercer et Barron.

Kaiden Guhle, premier choix du Canadien (16e au total) au dernier repêchage, fait par ailleurs partie des défenseurs invités. Il s’agit du seul représentant du Tricolore susceptible de faire partie d’ÉCJ cette année. Plusieurs autres espoirs du club devraient toutefois être du Mondial, comme l’Américain Cole Caufield, par exemple.

Le grand nombre de joueurs invités ainsi que la tenue du camp en novembre plutôt qu’en décembre sont des conséquences directes de la pandémie de COVID-19 qui paralyse presque entièrement le hockey junior au pays – la LHJMQ reprend sous peu certaines de ses activités au Québec, tandis que personne ne jouera avant 2021 dans la OHL et la WHL.

Ainsi, à partir du 16 novembre, Hockey Canada créera une « bulle » avec les joueurs et le personnel à Red Deer, en Alberta. Le groupe y demeurera 40 jours, soit jusqu’au début du Mondial, le 26 décembre. Celui-ci aura lieu dans une autre « bulle », celle-là à Edmonton.