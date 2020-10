On ne saura pas avant quelques jours, voire quelques semaines, si Alexis Lafrenière participera ou non au prochain Mondial junior.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Hockey Canada a dévoilé ce jeudi matin la liste des 47 joueurs qui sont invités à se rendre au camp de sélection qui aura lieu à Red Deer, en Alberta, à compter de la mi-novembre. Les Blackhawks de Chicago ont déjà confirmé que Kirby Dach, leur choix de premier tour en 2019 (3e au total), serait rendu disponible pour le camp.

Les Rangers de New York, qui ont sélectionné Lefrenière au tout premier rang il y a quelques semaines, n’ont toutefois pas encore fait connaître leurs intentions à l’égard du Québécois. À coup sûr, celui-ci ratera le camp d’Équipe Canada junior (ÉCJ), car il se rendra justement à New York au courant du mois de novembre pour rencontrer des membres de l’organisation des Rangers et amorcer son entraînement là-bas.

Au cours d’un point de presse virtuel, Tom Renney, chef de la direction de Hockey Canada, a affirmé avoir eu une « bonne discussion » avec le directeur général des Rangers, Jeff Gorton, et a affirmé que l’organisation gardait « l’esprit ouvert » quant à la possibilité de prêter Lafrenière le temps du Mondial. Les deux camps se reparleront dans une dizaine de jours. S’il recevait le feu vert, Lafrenière rejoindrait ÉCJ directement à Edmonton, lieu du tournoi, le 13 décembre.

L’ancien de l’Océanic de Rimouski est le seul joueur dont le sort est en suspens, alors que tous les autres qui ont été approchés se rendront à Red Deer dès le 16 novembre afin d’y entrer dans une « bulle » fermée aux familles, au public et aux médias.

Le grand nombre de joueurs invités ainsi que la tenue du camp en novembre plutôt qu’en décembre sont des conséquences directes de la pandémie de COVID-19 qui paralyse presque entièrement le hockey junior au pays. La LHJMQ reprendra peu à peu ses activités au Québec après deux semaines d’arrêt, tandis que la OHL et la WHL ne joueront pas avant 2021.

La direction d’ÉCJ voulait se donner la chance d’évaluer le plus de joueurs possible, surtout dans un contexte où la grande majorité n’a pas joué depuis des mois.

Les premières coupes auront lieu après trois matchs intraéquipe, après quoi on souhaite disputer six rencontres contre des équipes universitaires de l’Ouest canadien. La formation finale se rendra ensuite au tournoi à Edmonton et y disputera deux matchs hors concours, contre la Suède et la Russie. Le premier match officiel d’ÉCJ aura lieu le 26 décembre contre l’Allemagne.

Prévention

Sur le plan de la prévention sanitaire en lien avec la COVID-19, toute personne censée se rendre au camp devra subir un test trois jours avant son départ. « Personne ne sera autorisé à voyager s’il ne présente pas un test négatif », a insisté Chelsea Stewart, coordonnatrice des équipes nationales et agente désignée pour faire respecter les protocoles pour la COVID-19 à Hockey Canada. Par la suite, chaque joueur et membre du personnel subira un test tous les trois à quatre jours.

En visioconférence, l’entraîneur-chef d’ÉCJ, André Tourigny, a souligné que le camp inhabituellement long permettrait au personnel d’entraîneurs non seulement de former l’équipe la plus aboutie possible, mais également de bâtir une chimie comme jamais auparavant.

« À part les gars de la LHJMQ, les autres ne jouent pas depuis des mois, a dit le Québécois qui dirige d’ordinaire les 67 d’Ottawa. Ils auront la chance d’avoir des coéquipiers et des amis autour d’eux. On n’a jamais eu la chance d’être ensemble aussi longtemps, ce sera une chance incroyable pour nous tous. On sera comme une famille, et les joueurs pourront créer des liens qui vont rester pour toujours. »

Scott Salmond, vice-président sénior pour les équipes nationales chez Hockey Canada, a par contre précisé avoir à cœur la santé mentale des joueurs et du personnel de l’équipe, qui seront isolés de famille et amis pendant 50 jours, ce qui comprend le temps des Fêtes. Des ressources professionnelles seront mises à leur disposition, a-t-il ajouté.

Peu de Québécois

Par ailleurs, malgré des invitations plus nombreuses que par le passé, seulement sept Québécois ont reçu l’appel d’ÉCJ, soit un seul de plus que l’année dernière, alors que seulement 34 joueurs s’étaient rendus au camp de sélection.

En plus de Lafrenière, on compte cinq attaquants – Mavrik Bourque, Hendrix Lapierre, Jakob Pelletier, Samuel Poulin et Xavier Simoneau – ainsi qu’un gardien, Devon Levi. Ce dernier doit s’aligner cette saison avec l’Université NorthEastern, dans la NCAA, tandis que les autres jouent dans la LHJMQ.

Quatre autres représentants du circuit québécois sont également sur les rangs, soit Dawson Mercer, Justin Barron, Lukas Cormier et Jordan Spence. Les neuf joueurs de la LHJMQ représentent eux aussi une mince augmentation par rapport aux huit du camp de 2019.

La Ligue junior de l’Ontario (OHL), avec 18 invités, ainsi que la Ligue junior de l’ouest (WHL), avec 15, occupent le haut du pavé cette année. Quatre Canadiens évoluant dans la NCAA complètent la liste.

Six joueurs médaillés d’or au dernier Mondial seront vraisemblablement de retour au sein de la formation canadienne, à savoir Quinton Byfield, Bowen Byram, Dylan Cozens, Jamie Drysdale, Connor McMichael et Dawson Mercer.

Comme c’est le cas chaque année, les joueurs choisis au premier tour au repêchage de la LNH sont nombreux dans la formation préliminaire. Ils représentent plus de la moitié du groupe de joueurs invités (26/46), ce qui inclut Bourque, Lapierre, Pelletier, Poulin, Mercer et Barron. En attaque seulement, on dénombre 20 choix de premier tour, sans compter Lafrenière.

À ce sujet, André Tourigny a mentionné que le rang de repêchage des joueurs invités au camp sélection n’était pas considéré.

« Chaque année, on fait des choix déchirants, et par le passé, on a coupé des gars qui sont devenus d’excellents joueurs dans la LNH, a dit l’entraîneur. C’est la beauté de coacher l’équipe canadienne. On va prendre des décisions que certains auront peine à croire, mais on veut la meilleure équipe pour décembre 2020, pas pour décembre 2024. »

Kaiden Guhle, premier choix du Canadien (16e au total) au dernier repêchage, fait par ailleurs partie des défenseurs invités. Il s’agit du seul représentant du Tricolore susceptible de faire partie d’ÉCJ cette année. Plusieurs autres espoirs du club devraient toutefois être du Mondial, comme l’Américain Cole Caufield, par exemple.