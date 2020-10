(New York) Le gardien Alexandar Georgiev a paraphé une entente de deux saisons d’une valeur de 4,85 millions US avec les Rangers de New York.

Associated Press

Le gardien âgé de 24 ans, qui était joueur autonome avec compensation, devrait agir à titre d’auxiliaire à Igor Shesterkin, qui est pressenti pour remplacer Henrik Lundqvist à titre de gardien numéro un de la formation.

Georgiev a maintenu une fiche de 17-14-2 et une moyenne de buts alloués de 3,04 buts par match et un taux d’efficacité de ,910 en 34 rencontres la saison dernière.

En carrière dans la LNH, il a affiché une moyenne de 3,00 buts accordés par match, un taux d’efficacité de ,913. Il a récolté quatre jeux blancs en 77 parties, toutes disputées avec les Rangers.

Seul joueur dans l’histoire de la LNH natif de la Bulgarie, il s’était joint aux Rangers en 2017. Georgiev n’a jamais été repêché.

La semaine dernière, les Rangers ont également consenti un contrat de deux saisons au vétéran gardien Keith Kinkaid, afin d’ajouter de la profondeur devant le filet.