Le Canadien a mis sous contrat le joueur autonome Tyler Toffoli pour quatre saisons à une moyenne de 4,25 millions par an.

LA PRESSE

Toffoli, un attaquant de 28 ans, mesure 6 pieds et pèse 197 livres. Il a obtenu la saison dernière 24 buts et 20 aides en 68 matchs avec les Kings de Los Angeles et les Canucks de Vancouver. C’est d’ailleurs avec les Kings qu’il a connu sa meilleure saison, en 2015-2016 : 31 buts et 27 passes en 82 matchs.

Il a été échangé des Kings aux Canucks à une semaine de la date limite des transactions. Il a très bien terminé la campagne, avec 6 buts et 4 aides en 10 matchs dans son nouvel uniforme, avant d’ajouter 2 buts et 2 aides en 7 matchs en séries. Il a gagné la Coupe Stanley avec les Kings en 2014.

En 525 matchs dans la Ligue nationale, il a récolté 300 points, dont 145 buts. Il a connu sa meilleure saison en 2015-16, avec 31 buts et 58 points en 82 rencontres.

Il a aussi obtenu 21 points (9-12) en 47 matchs éliminatoires.

Originaire de Scarborough, en Ontario, Toffoli a joué son hockey junior avec les 67 d’Ottawa. Il a été sélectionné en deuxième ronde, 47e au total, par les Kings en 2010.

– Avec La Presse Canadienne