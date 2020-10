PHOTO NICK WASS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Toronto) Cette année, les choses seront bien différentes dans la Ligue nationale de hockey.

La Presse Canadienne

Pour la première fois depuis l’instauration du plafond salarial en 2005, celui-ci n’augmentera pas et demeurera à 81,5 millions US en raison des pertes de revenus causés par la pandémie de COVID-19. Cela a fait en sorte que personne ne pouvait prédire ce qu’aura l’air le marché à son ouverture, vendredi midi, trois jours après le repêchage de la LNH.

Simmonds reste à Toronto

Les Maple Leafs de Toronto ont fait partie des premiers à agir, et ils ont convaincu l’attaquant Wayne Simmonds de rentrer au bercail.

Le vétéran a accepté une offre d’une saison et 1,5 million US des Leafs.

Simmonds, qui est âgé de 32 ans, totalise 251 buts et 248 mentions d’assistance en 909 matchs de saison régulière en carrière avec les Kings de Los Angeles, les Flyers de Philadelphie, les Predators de Nashville, les Devils du New Jersey et les Sabres de Buffalo.

De nombreux gardiens de but devraient également changer d’adresse au fil de la journée.

Ç’a été le cas d’Henrik Lundqvist, dont le contrat a été racheté par les Rangers de New York récemment. Le Suédois a accepté un contrat d’une saison et 1,5 million des Capitals de Washington, qui n’ont pas présenté d’offre à Braden Holtby.

Holtby n’a pas mis de temps à se trouver une nouvelle demeure : il a accepté un contrat de deux ans des Canucks de Vancouver, qui lui rapportera en moyenne 4,3 millions par campagne.

Âgé de 31 ans, Holtby a passé toute sa carrière à Washington, remportant une coupe Stanley en 2018.

Cam Talbot déménage au Minnesota

Cam Talbot, qui s’alignait avec les Flames de Calgary la saison dernière, a plutôt opté pour un contrat de trois saisons d’une valeur de 11 millions avec le Wild du Minnesota.

Le héros des séries pour les Stars, Anton Khudobin, reste pour sa part à Dallas. Il a accepté un contrat de 3 ans d'une valeur de 10 millions.

D’autres gros noms profiteront de l’autonomie après avoir été libérés par leurs clubs.

Le défenseur Alex Pietrangelo sera très en demande et devrait améliorer son salaire actuel de 6,5 millions. Le capitaine des Blues de St. Louis a été incapable de s’entendre avec l’équipe. Le défenseur droitier de 30 ans pourrait être la plus grosse prise du marché 2020.

Taylor Hall a été acquis par les Coyotes de l’Arizona des Devils en décembre, mais il semble destiné à quitter le désert. Le hockeyeur de 28 ans est l’attaquant le plus convoité sur le marché et devrait susciter l’intérêt de plusieurs clubs.

Les défenseurs Torey Krug et Tyson Barrie pourraient aussi changer de domicile. Krug a passé toute sa carrière avec les Bruins de Boston, tandis que Barrie a passé la dernière campagne avec les Maple Leafs, qui l’avaient acquis de l’Avalanche du Colorado.

Nathan Beaulieu demeure à Winnipeg

Par ailleurs, Kyle Turris a accepté un pacte de deux saisons d’une valeur de 3,3 millions des Oilers d’Edmonton. Il était devenu joueur autonome sans compensation après avoir passé trois saisons au Tennessee.

De son côté, l’ex-défenseur du Canadien Nathan Beaulieu a choisi le statu quo. Le joueur âgé de 27 ans a ratifié un contrat de deux saisons d’une valeur de 2,5 millions avec les Jets de Winnipeg.

Bobby Ryan s’est joint aux Red Wings de Detroit pour une saison après avoir vu son contrat être récemment racheté par les Sénateurs.