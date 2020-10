Le Canadien de Montréal a fait de l’attaquant américain Luke Tuch son premier choix du deuxième tour au repêchage 2020 de la LNH.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Le jeune frère d’Alex Tuch, des Golden Knights de Vegas, est issu du programme américain de développement des moins de 18 ans. Il doit se rapporter aux Terriers de l’Université de Boston lorsque l’action reprendra dans la NCAA.

À 6 pi 2 po et 203 livres, cet ailier gauche est reconnu comme un adepte du jeu robuste et se décrit comme « un attaquant de puissance » doté d’un fort lancer et efficace près du filet. En vidéoconférence avec les représentants des médias montréalais, il a comparé son jeu en général à celui de Jamie Benn, des Stars de Dallas, et sa personnalité sur la glace à celle de Matthew Tkachuk, des Flames de Calgary.

Comme le Tricolore l’avait interviewé à deux reprises, il n’a pas été surpris d’entendre Trevor Timmins, directeur du recrutement amateur, prononcer son nom.

Je joue dur, je crois que le Canadien a confiance en mes habiletés et crois que je être un bon complément à ses joueurs. Luke Tuch

Le Tricolore avait la chance de s’exprimer dès le rang suivant. Il a arrêté son choix sur Jan Mysak, des Bulldogs de Hamilton, dans la Ligue junior de l’Ontario.

PHOTO HC VERVA LITVÍNOV Avant de débarquer à Hamilton la saison dernière, Jan Mysak avait passé deux campagnes au sein du HC Litvinov, en première division tchèque. On le voit ci-haut dans l’uniforme de l’équipe nationale junior de la Tchéquie.

Tout au contraire de Tuch, le Tchèque incarne un profil bien connu à Montréal, celui du joueur de centre au gabarit modeste — 5 pi 11 po, 180 livres —, mais qui compense en rapidité et en adresse.

Mysak était vu par plusieurs observateurs comme un choix potentiel de premier tour. Tout sourire depuis le domicile familial à Litvinov, en République tchèque, il a avoué avoir eu quelques doutes après le premier tour de vendredi soir, mais a rapidement indiqué que sa sélection par le Canadien le réjouissait au plus haut point.

Avant de faire le saut en Amérique du Nord, au milieu de la saison dernière, Mysak évoluait au niveau professionnel en première division tchèque. Sa participation au Mondial junior l’a toutefois convaincu de l’importance d’affronter des jeunes de son âge, et non plus des adultes nettement plus vieux. Il n’avait que 16 ans lorsqu’il a donné ses premiers coups de patin « contre des hommes ».

Déménager à Hamilton a été « la meilleure décision de ma vie », a-t-il dit sans détour.

« Je n’avais jamais joué contre des joueurs d’autres pays au sein d’une ligue, a-t-il expliqué. Au Mondial, j’ai vu à quel point les Canadiens étaient bons. Je voulais pouvoir les affronter à chaque match. »

La transition a été harmonieuse, si bien qu’il a récolté 25 points en 22 matchs sur le circuit ontarien.

Autrefois employé à l’aile, il a été muté au centre et a pris goût à cette position où il peut « faire des jeux et retrouver ses coéquipiers ». Il estime toutefois devoir améliorer son jeu défensif et sa force physique avant d’accéder au niveau supérieur.

Transaction

Le Canadien disposait d’un troisième choix au second tour (57e au total), mais l’a échangé au Lightning de Tampa Bay contre le choix de 4e tour des champions de la Coupe Stanley (124e au total) au présent repêchage et leur choix de 2e tour en 2021.

Le Québécois Jérémie Poirier, des Sea Dogs de Saint John, dans la LHJMQ, était toujours disponible à ce rang.

PHOTO HOCKEY CANADA, VIA SEA DOGS DE ST. JOHN Jérémie Poirier

Classé sixième chez les défenseurs nord-américains par la LNH, Poirier était vu par certains recruteurs comme un choix de premier tour, mais voilà qu’il a été ignoré au cours des deux premiers tours en entier. Il a finalement été sélectionné par les Flames de Calgary au troisième tour (72e au total).

Le Canadien n’a pas sélectionné un joueur québécois ou issu de la LHJMQ au cours des deux premiers tours depuis 2013. Le gardien Zachary Fucale avait alors été l’heureux élu.