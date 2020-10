Pandémie oblige, les amis de Guy Lafleur ont eu des contacts limités avec le Démon blond ces derniers mois. Mais Yvan Cournoyer lui avait parlé il y a un mois.

Guillaume Lefrançois

La Presse

« Il m’avait demandé de signer des bouteilles de whisky de la collection de l’Association des joueurs. Je lui ai fait ça, et il m’a donné du vin. J’en ai justement bu deux verres hier soir. Il avait repris une vie active, il prenait du poids, ça allait bien, c’était bon signe. »

La semaine dernière, Lafleur était invité (à distance) à L’Antichambre, à RDS, dans le cadre du lancement d’un gin à son nom. « Il avait l’air de bonne humeur, il riait beaucoup, raconte Mario Tremblay, lui aussi invité à cette même émission. Je lui ai jasé avant le début de l’émission. Il parlait de Lise, de ses enfants… »

Gaston Therrien faisait également partie des panélistes en studio.

« Luc B. [Bellemare, l’animateur] commence l’intervention en disant que ce que j’ai en commun avec Guy, c’est que notre numéro 10 est retiré chez les Nordiques. Et moi, j’ajoute : “Oui, mais ils se sont trompés de nom, ils ont mis Lafleur plutôt que Therrien !” Guy riait. Il est tellement terre-à-terre.

« S’il le savait, il l’a bien caché. »

Ce que Lafleur a peut-être caché, c’est une récidive du cancer du poumon qui l’a touché l’an dernier. Le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) a annoncé la nouvelle par communiqué mercredi. La légende du Canadien de Montréal en a été informée lors d’un rendez-vous de suivi avec son équipe traitante en début de semaine.

Ni le CHUM ni Lafleur ne fera de déclaration publique au sujet de cette récidive et de la reprise des traitements.

« C’est un dur coup, mais je poursuis ma bataille avec confiance et sérénité grâce au soutien du CHUM. Je tiens à remercier tout particulièrement toute l’équipe du Dr Tehfe du Centre intégré de cancérologie pour leur professionnalisme et leurs bons soins », a dit Guy Lafleur.

« M. Guy Lafleur débutera au CHUM des traitements d’immunothérapie et de chimiothérapie dans le cadre d’un protocole de recherche. Aujourd’hui, nous sommes tous derrière lui pour faire face à l’adversité avec beaucoup de courage et de détermination », a déclaré le Dr Mustapha Tehfe, hémato-oncologue.

Signes avant-coureurs

« Arrête donc ! J’ai mon voyage ! » C’était la première réaction d’Yvan Cournoyer quand on lui a appris la nouvelle de la récidive. Après le choc, il s’est toutefois rappelé une conversation avec Yvon Lambert.

« Yvon est venu ici il y a deux semaines, il m’avait glissé un mot. Il se demandait si ça revenait, mais n’était pas inquiet. Il espérait que ça allait rester du bon côté », se souvient Cournoyer.

Gaston Therrien s’est lui aussi souvenu d’un signal d’alerte.

« Il avait fait un tournage promotionnel la veille et l’avant-veille de L’Antichambre, et il disait qu’il avait trouvé ça très dur, explique l’ancien coach. Il devait aller sur la glace pour tirer sur un gardien. Je lui ai demandé : “Es-tu sûr que t’as pris la bonne décision en acceptant ça ?” Il a dit : “Oui, mais une fois sur la glace, je poussais, c’était plus fort que moi.”

« Mais il n’avait pas l’air inquiet ou triste, donc je doute qu’il était au courant de quoi que ce soit. Il n’a pas dit qu’il allait revoir le médecin. Au contraire, il semblait bien. Quand on le voyait après son opération, il semblait toujours fatigué, et c’était normal. Mais là, il semblait bien, il disait que ça lui manquait d’aller au resto avec Lise. Il parlait de faire une vodka bientôt. Il était actif. Quand j’ai su la nouvelle ce matin, j’étais abasourdi. »

L’espoir est maintenant que sa légendaire forme physique l’aide à s’en sortir. « J’ai fait des tournées d’anciens avec Guy de 2003 à environ 2010, se remémore Gaston Therrien. J’ai toujours dit que si tu lui coupes la tête et tu lui mets une tête de gars de 25 ans, tu vas avoir un gars de 25 ans. Il mangeait du chocolat entre les périodes, il fumait encore. Ce gars-là, c’est un robot ! J’espère qu’il va passer au travers. Il n’y a que lui qui a une force physique comme ça. »

« Au moins, il est entre bonnes mains, ajoute Mario Tremblay. Il est fait fort, il va s’en sortir. »