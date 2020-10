(Ottawa) Les Sénateurs d’Ottawa ont acquis le gardien de but Matt Murray des Penguins de Pittsburgh en retour de l’attaquant John Gruden et d’un choix de deuxième tour (52e au total) au repêchage de la LNH en 2020, mercredi.

La Presse Canadienne

Murray, qui a remporté deux coupes Stanley avec les Penguins, se classe au troisième rang de l’histoire de la concession de Pittsburgh au chapitre des victoires en carrière, avec 117. Il occupe aussi le troisième rang au chapitre des jeux blancs, avec 11.

L’acquisition de Matt Murray représente un ajout important à notre formation. C’est un gardien réputé qui excelle sous la pression, et qui agira à titre de mentor exceptionnel pour les jeunes gardiens de notre organisation. Le directeur général des Sénateurs Pierre Dorion

Murray, de Thunder Bay, en Ontario, a une fiche de 117-53-19, une moyenne de buts alloués de 2,67 et un taux d’efficacité de 91,4 % en 199 matchs en carrière dans la LNH. Il a un dossier de 29-21 en 51 matchs éliminatoires en carrière, et pointe au deuxième rang de l’histoire des Penguins avec six jeux blancs en séries.

« Nous aimerions remercier Matt pour tout ce qu’il a fait pour nous pendant cinq saisons avec les Penguins. Il a été un élément clé de nos deux conquêtes consécutives de la coupe Stanley », a dit le directeur général des Penguins Jim Rutherford à propos de Murray, qui a été sélectionné par les Penguins en troisième ronde, 83e au total, lors du repêchage de la LNH en 2012.

Pour sa part, Gruden empochera un salaire annuel moyen de 788 333 $ US jusqu’à la conclusion de la saison 2022-23. Il a disputé la saison dernière avec les Knights de London, dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL).

L’Américain avait été sélectionné en quatrième ronde, 95e au total, par les Sénateurs lors de l’encan de la LNH en 2018.