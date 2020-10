Dawson Mercer ou Hendrix Lapierre ?

Alexandre Pratt

La Presse

Au 16e rang, les deux vedettes des Saguenéens de Chicoutimi étaient encore disponibles. Un scénario tout indiqué pour que le Canadien repêche (enfin) un espoir de la LHJMQ au premier tour dans ce millénaire.

Mais non.

Le Tricolore a préféré un défenseur de la Ligue de l’Ouest.

Kaiden Guhle, des Raiders de Prince Albert.

Je ne peux m’empêcher d’imaginer la réaction des partisans si la séance de repêchage avait eu lieu comme prévu au Centre Bell. À tous ces fans qui ont cessé de croire qu’à talent égal, le Canadien repêchera dans sa cour. Il faut savoir que Mercer et Guhle étaient au coude à coude dans presque toutes les simulations. (J’avais Mercer 11e, Guhle 12e). Lapierre suivait, pas très loin derrière. On se doutait toutefois que ses récentes blessures allaient nuire à son rang de sélection.

PHOTO PETER POWER, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Kaiden Guhle

Conséquence ? Pour les cinq prochaines années, les amateurs compareront Kaiden Guhle à Dawson Mercer et Hendrix Lapierre. C’est inévitable. Et un peu injuste pour Guhle. Comme il est défenseur, sa progression risque d’être plus lente.

Or, s’il y a un joueur capable d’affronter l’adversité, c’est bien le nouvel espoir du Canadien, me disent des entraîneurs et des dépisteurs qui le connaissent. Premier choix de la Ligue de l’Ouest en 2017, Guhle est un leader. Un vrai. « Il a une personnalité incroyable », m’a confié un dirigeant de Hockey Canada. C’est pourquoi le jeune Albertain s’est retrouvé avec un C sur son chandail au Championnat du monde des moins de 18 ans.

Ce que le Canadien aime de lui ?

« Son patin, son gabarit, son caractère. Ce sont des choses très importantes pour nous », a indiqué le DG Marc Bergevin. Un entraîneur qui a vu Guhle à plusieurs reprises m’a aussi vanté son tir foudroyant.

Je résume. Un très gros défenseur. De l’Ouest. Qui aime frapper. Qui aime tirer. Qui exerce un leadership fort. Ça ressemble au profil de Shea Weber, me fait remarquer un recruteur. Et Weber est l’un des chouchous de Marc Bergevin.

Maintenant, j’insiste, Kaiden Guhle est un projet à long terme. « On va prendre notre temps. On n’est pas pressés », a indiqué Bergevin. Comptez trois, quatre ou cinq années avant de le voir à Montréal. Car c’est rare que les défenseurs repêchés hors du top 10 s’établissent rapidement dans la LNH.

Nombre de défenseurs par année de repêchage qui ont joué plus de 80 matchs dans la LNH

2014 : 9

2015 : 15

2016 : 7

2017 : 2

2018 : 1

2019 : 0*

* Impossible en raison de la saison écourtée. Le meneur, Ville Heinola, a disputé huit matchs.

Dawson Mercer risque d’atteindre la LNH plus tôt. L’ailier de Terre-Neuve a été sélectionné peu après Kaiden Guhle. Au 18e rang, par les Devils du New Jersey. Une équipe en reconstruction, qui fait confiance aux jeunes.

Hendrix Lapierre ? Il est parti un peu plus tard que prévu. Au 22e rang. À souligner : les Capitals de Washington ont conclu une transaction afin de pouvoir le repêcher. C’est dire à quel point ils croient en son potentiel. Les Caps forment aussi une équipe vieillissante. Un seul attaquant régulier cette saison avait moins de 24 ans. Lapierre est maintenant leur meilleur espoir en attaque.

Par ailleurs, ce fut une excellente soirée pour la LHJMQ. En plus de Mercer et de Lapierre, Alexis Lafrenière a été sélectionné au premier rang, Justin Barron au 25e et Mavrik Bourque, au 30e. Et il reste plusieurs bons espoirs pour les prochains tours.

Je souhaite qu’avec ses neuf choix mercredi, le Canadien donne la chance à trois ou quatre d’entre eux. Ne serait-ce que pour donner à tous les jeunes hockeyeurs d’ici une chance de croire qu’un jour, peut-être, ils pourront eux aussi porter bien haut le flambeau.

Domi-Anderson : un bon échange

Un petit mot sur l’autre grande nouvelle de la journée de mardi. La transaction qui a envoyé Max Domi aux Blue Jackets de Columbus, en retour de l’ailier format géant Josh Anderson.

Les Blue Jackets obtiennent le meilleur joueur. Max Domi compte deux saisons de 50 points dans la LNH, et en aurait peut-être réussi une troisième n’eût été la saison écourtée. Josh Anderson ? Aucune.

Par contre, Anderson est pas mal plus solide que Domi. Lui aussi sait compter des buts. Mais surtout, il coûtera moins cher.

Les deux joueurs doivent négocier de nouveaux contrats. Tenez pour acquis que le Canadien épargnera de 2 à 3 millions pour plusieurs saisons. Considérant que Domi était destiné au troisième ou quatrième trio, c’est une grosse économie.

À terme, les millions dégagés permettront à Marc Bergevin de retenir plus de joueurs de son noyau. D’assumer les futures hausses salariales de Nick Suzuki et de Jesperi Kotkaniemi. Et si l’occasion se présente, d’ajouter un joueur cet automne.