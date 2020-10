Le bilan s’alourdit chez l’Armada de Blainville-Boisbriand. Il y a désormais 18 cas positifs à la COVID-19 parmi les joueurs et le personnel de l'équipe.

La Presse

L’animateur sportif du 107.7 en Estrie, et descripteur des matchs du Phoenix de Sherbrooke, Marc Bryson a été le premier à publier la nouvelle, mercredi matin. Le Journal de Québec a ensuite publié l’information, confirmée en fin d'avant-midi par la LHJMQ.

La ligue précise, sans surprise, que « les activités de l'équipe sont toujours suspendues indéfiniment » et que « les joueurs ainsi que les membres du personnel ont été placés en isolement pour une période de 14 jours ».

« Malgré un protocole sanitaire et médical très serré et rigoureux, nous savions que la COVID-19 était une maladie à un risque de contagion élevé qui pourrait éventuellement se répandre chez certains joueurs et membres du personnel de nos équipes, a commenté le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, par voie de communiqué. Or, nous sommes excessivement confiants de l’efficacité des mesures contenues dans notre plan de contingence qui est actuellement en marche. Nous voulons réitérer que la situation est prise en charge sérieusement au niveau de la ligue et que les équipes médicales de la LHJMQ et de l'Armada font le suivi approprié. La ligue et ses formations continuent de suivre attentivement les directives de la Santé publique.»

L’Armada a mis sa saison sur pause lundi après avoir déclaré le premier cas connu de COVID-19 dans la LHJMQ. Tous les joueurs du Phoenix de Sherbrooke, qui avait affronté deux fois l’Armada le week-end d’avant, ont ensuite dû être testés. Ils sont toujours en attente des résultats.

Selon Marc Bryson, la grande majorité des membres de l’Armada atteints de la COVID-19 ne ressentiraient aucun symptôme.